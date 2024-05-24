Qmulos Cybersecurity Compliance Logo

Top Alternatives to Qmulos Cybersecurity Compliance

Automated compliance and control monitoring platform for enterprise cybersecurity

397 Alternatives to Qmulos Cybersecurity Compliance

Oneleet Cybersecurity & Compliance Platform

Automated compliance and security platform for SOC 2, ISO 27001, and HIPAA

AWS Artifact

On-demand access to AWS and ISV compliance reports with time-saving benefits.

Free
AWS Audit Manager

Continually audit your AWS usage to simplify risk and compliance assessment.

Free
Seezo Security Design Reviews

Automated security design review platform for developers

Runecast DORA Compliance Automation

Compliance automation & vulnerability mgmt for VMware, cloud, Windows & Linux

IBM Z Crypto Discovery & Inventory

Cryptographic asset discovery and inventory tool for IBM Z mainframes

Panaseer Continuous Controls Monitoring

Continuous Controls Monitoring platform for cybersecurity control effectiveness

Caveonix Compliance OS

AI-powered compliance automation platform for continuous cyber assurance

EY Klimaatbarometer

Climate reporting assessment tool for Dutch organizations across sectors

Quod Orbis Continuous Controls Monitoring

CCM platform for real-time security controls visibility & compliance monitoring

RadarFirst Radar Privacy

Regulatory risk mgmt platform for breach response, compliance & AI governance

CMMCMade Simple

CMMC Level 1 compliance platform with templates and policy generation

Apollo Secure AI-Powered Cyber Compliance

AI-powered cyber compliance platform for security automation and compliance

Secureframe Comply

Compliance automation platform with AI-powered capabilities and monitoring

AccessAudit Website Accessibility Scanner

Website accessibility scanner for ADA/WCAG compliance testing

Exterro Cybersecurity Compliance

Cybersecurity compliance platform for breach response and incident management

Exterro E-Discovery

E-discovery platform for legal hold, collection, processing, and review.

Exterro Legal Hold

Legal hold management software for e-discovery and data preservation

Exterro E-Discovery Data Management

E-discovery platform for legal hold, data collection, processing, and review

Exterro Comprehensive Interview

Custodian interview management tool for e-discovery and legal hold processes

Exterro In-Place Preservation

In-place preservation tool for e-discovery legal hold obligations

Exterro Employee Change Monitor

Automates legal hold & data preservation tasks when employee status changes

Exterro Review

E-discovery document review platform with AI-powered analysis and automation

Exterro FOIA / Public Records Response

FOIA and public records request management platform for government agencies

Secureframe SOC 2

Automates SOC 2 compliance process with continuous monitoring and audit support

Vanta HITRUST CSF

Automates HITRUST CSF compliance with evidence collection and certification.

Vanta Questionnaire Automation

AI-powered platform for automating security questionnaire responses

Vanta Trust Center

Trust Center platform for sharing security docs and compliance info with customers

Vanta Automated Compliance

Automated compliance platform for security frameworks like SOC 2, ISO 27001, HIPAA

Vanta Personnel & Access

Personnel, access, and device compliance management platform

Exabeam Compliance

Compliance management solution for regulatory and security requirements

Drata Compliance as Code

Compliance automation platform integrating security controls into SDLC workflows

Uno Compliance & Controls

Compliance management platform with control rationalization and monitoring

Swimlane Compliance Audit Readiness

GRC audit automation platform for multi-framework compliance management

ZeroThreat Compliance-Ready Security

Web app pentesting platform for GDPR, HIPAA, PCI-DSS compliance monitoring

Simbian GRC Agent

AI agent for automating security questionnaires and compliance audits

UnderDefense MAXI AI

AI-powered compliance platform for gap assessments and audit documentation

Entersoft Compliance Management

Compliance certification consulting for ISO 27001, PCI-DSS, and other standards

Legit Security Continuous Compliance

Continuous compliance monitoring and SBOM generation for software supply chain

ASPIA Audit Management

Web-based audit lifecycle management platform compliant with IIA standards

Plerion Cloud Compliance

Cloud compliance monitoring and reporting for 35+ frameworks including SOC 2

ArmorCode Compliance

AI-powered compliance platform for audit prep and regulatory management

StrikeOne Cybersecurity Posture Tool (CPT)

Compliance assessment tool for CIS, ISO 27001/27002, and NIST CSF frameworks

Opscompass Compliance

Compliance monitoring platform for hybrid and multi-cloud environments

Kiteworks CMMC Compliance

Platform for defense contractors to achieve CMMC compliance for CUI and FCI

BoostSecurity Cloud-speed Compliance

Compliance and license management platform for regulatory requirements

Prancer Compliance-Driven Testing

Continuous compliance testing platform with automated pentesting validation

AccessAudit Free Scan

Free web accessibility scanner for WCAG 2.1 compliance testing

Free
AlgoSec AppViz

Visualizes app connectivity & automates security policy mgmt across hybrid networks

Allgress Compliance Module

Enterprise compliance management platform for multi-framework assessments

Archer Regulatory & Corporate Compliance Management

Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository

Archer ESG Management

ESG compliance & reporting platform with built-in frameworks & real-time data

Archer Evolv™ Compliance

AI-powered regulatory compliance platform for enterprise obligation management

Galaxkey Secure Sign

Electronic signature platform with end-to-end encryption and workflows

Retarus Intelligent Document Processing

AI-powered document processing for automating inbound document workflows

Uptycs Integrated Compliance Platform

Integrated compliance platform for GRC with real-time assessments & reporting

Halo Security Compliance Reporting

PCI ASV compliance scanning and reporting for merchants

Orpheus Cyber Regulatory Compliance

DORA compliance platform for financial entities' operational resilience

OneTrust Compliance Automation

Compliance automation platform with 50+ frameworks and evidence collection

JupiterOne Continuous Evidence Engine

Continuous controls monitoring platform with automated evidence generation

ControlCase One Audit

Unified audit platform for multi-framework compliance assessment and reporting

ControlCase Continuous Compliance Solution

Continuous compliance monitoring and management for PCI DSS, ISO, SOC, HITRUST

Klear.ai Claims

AI-powered claims management software for insurance claims lifecycle

Klear.ai Audit

AI-powered claims audit software for insurance compliance and performance mgmt.

Cypago Continuous Control Monitoring

Platform for continuous control monitoring and security program automation

GlobalSuite Legal & Compliance

Compliance management software for regulatory tracking and risk assessment

GlobalSUITE Audit management

Audit management platform for planning, tracking, and reporting audit lifecycle

Risk Cognizance Automated Compliance Management Software

Automated GRC platform for compliance tracking and risk management

BAAR Technologies BAAR-CA

Automates compliance assessment, monitoring, and control management processes.

AuditBoard Compliance Management

Enterprise compliance mgmt platform for multi-framework cybersecurity compliance

AuditBoard Regulatory Compliance Management

Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring

AuditBoard AI-driven Internal Audit Software

AI-driven internal audit software for audit lifecycle management and compliance

AuditBoard SOXHUB

SOX compliance and internal control management platform with AI automation

Diligent Compliance Ethics Training

Ethics & compliance training platform with microlearning content library

Diligent Vault

Whistleblowing and case management software for reporting and investigations

Diligent Compliance Advisory

Compliance consulting services for program design, assessment, and implementation

Onspring Compliance Management

Compliance management software for regulatory requirements and control testing

Onspring POA&M Management Software

POA&M mgmt software for federal agencies to track security findings & remediation

Onspring CMMC 2.0 Management

CMMC 2.0 compliance management platform for DoD contractors

Onspring OMB A-123 Risk & Controls Management

Federal agency GRC platform for OMB A-123 compliance and internal controls

Onspring Regulatory Change Management

Software for managing regulatory changes, impact assessments, and compliance

qmulos Q-Compliance

Real-time compliance automation platform for hybrid cloud environments

Qmulos Q-Core

Compliance mgmt platform for evidence collection, policy tracking & reporting

Resolver Regulatory Compliance Management

Regulatory compliance mgmt platform for tracking regs & automating workflows

Resolver Internal Controls Management Software

Internal controls management software for SOX and financial reporting compliance

Resolver Whistleblowing & Case Management Software

Whistleblower hotline & case mgmt platform for ethics & compliance programs

SureCloud Compliance Management

Cloud-based platform for managing regulatory compliance requirements end-to-end

SureCloud Continuous Controls Monitoring (CCM)

Automates control testing, evidence collection, and remediation tracking.

Cyvatar Compliance Mapping

Maps cybersecurity controls to regulatory compliance frameworks

VikingCloud PCI Compliance Services

PCI DSS compliance services with QSA assessments and vulnerability scanning

ERM Protect PCI Compliance

PCI DSS compliance services and consulting for payment card security

Cerebra BeShield

Compliance management platform for regulatory adherence and policy control

Coalfire ISO/IEC 42001:2023

ISO/IEC 42001:2023 certification services for AI management systems

Avertium GRCaaS

Managed GRC service for compliance frameworks with assessments and portal

Lazarus Alliance CPRA/CCPA

CPRA/CCPA compliance audit and consulting services

Iru Compliance Automation

AI-driven compliance automation platform for continuous audit readiness

Iru Trust Center

AI-powered public trust center for security questionnaires and compliance

SECJUR Automated Compliance

Automated compliance platform for EU standards like NIS2, ISO 27001, TISAX

Delve PCI-DSS Compliance

PCI-DSS compliance automation platform with AI-powered evidence collection

Delve GDPR

AI-powered GDPR compliance platform with automated evidence collection

Delve SOC 2

SOC 2 compliance platform with automated evidence collection and audit support

Conveyor generative AI-security questionnaire automation software

AI-powered software for automating security questionnaire responses

Cortea Audit Suite

AI-powered audit automation platform for IT compliance and regulatory audits

A-LIGN ISO 27001 Certification

ISO 27001 certification and audit services for ISMS implementation

A-LIGN HIPAA

HIPAA compliance assessment and validation services for healthcare orgs

A-LIGN GDPR

GDPR compliance assessment and advisory services for EU data protection

A-LIGN A-SCEND

AI-powered audit management platform for compliance audits and certifications

A-LIGN CCPA/CPRA

CCPA/CPRA compliance assessment and advisory services for California privacy laws

Sardine Sponsor Bank OS

Compliance & fraud oversight platform for sponsor banks managing fintech programs

Zip Security One-Click Compliance

Automated compliance configuration and deployment for security frameworks

Pathlock Continuous Controls Monitoring

Automates control oversight and monitors transactions for compliance risks

Outpost24 PCI

PCI DSS compliance platform with ASV scanning, pen testing, and reporting

C2 Controls Maturity Assessment

Controls maturity assessment platform for compliance & risk management

RadarFirst Radar Compliance

Compliance automation platform for regulatory & policy obligation management

RadarFirst Security

Privacy incident response platform for regulatory risk management

HyperComply HyperCompliance

Security questionnaire automation and compliance documentation management platform

Academia Sustainable IT

IT lifecycle services focused on sustainable IT and circular economy

Accorian SOC 2 Bundle

Bundled SOC 2 compliance solution with GRC platform and advisory services

Accorian Multi Compliance Framework (AMCF)

Multi-framework compliance mgmt platform unifying controls across standards

Accorian NIST Cybersecurity Framework

NIST Cybersecurity Framework implementation and compliance consulting services

AcuityTec Data-Driven AML Solution

AML/CTF compliance platform with automated screening and transaction monitoring

Advens Conformité à la directive NIS 2

NIS 2 directive compliance consulting and preparation services

AppOmni SaaS Compliance

SaaS compliance management solution for regulatory and security standards

APPSEC MYSECWAY

Whistleblower channel & internal info system for EU Directive compliance

ARCON Security Compliance Management

Security compliance mgmt platform for IT risk detection and remediation

C2Sec DORA Cyber Resilience

DORA compliance platform for financial institutions' cyber resilience

Vanta Trust Management Platform

AI-powered platform for compliance, risk mgmt, and vendor security assessments

Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix

Cybersecurity control framework for cloud computing with 197 control objectives

Cloud Security Alliance AI Controls Matrix

Vendor-agnostic framework with 243 controls for secure cloud-based AI systems

Cloudaware Oops!

IT compliance management platform for cloud environments

CorpInfoTech TAS for CMMC Compliance

Managed service for CMMC Level 2 compliance for DoD contractors

Social27 GDPR Foundation

Online training course for GDPR compliance fundamentals and certification

Faddom Compliance and IT Audit

IT audit and compliance tool with agentless mapping and automated assessments

FraudNet Compliance

Compliance platform for KYC, KYB, AML, and regulatory requirements

Happiest Minds ComplianceVigil

IT risk assessment and compliance management platform delivered from cloud

Intraprise Health HIPAA One™

Cloud-based HIPAA compliance software for healthcare organizations

Intraprise Health NIST Compliance Software

NIST compliance software for healthcare providers to automate assessments

ISMS.online IO

Compliance management platform supporting 100+ frameworks including ISO 27001

LEET Security LEET Stamp

Cybersecurity rating and labeling system for ICT services

Lepide Auditor

Active Directory auditing tool for tracking changes, events, and user behavior

Lepide Compliance Management

Compliance mgmt platform with auditing, permissions remediation & threat detection

Manifest Platform

SBOM management platform for software supply chain compliance and governance

Meditology HIPAA & OCR COMPLIANCE

HIPAA compliance services for healthcare orgs including risk assessments

Panacea Compliance Management Dashboard

Compliance management dashboard for PCI DSS audit preparation and evidence

Panacea pSAQ

Automated PCI DSS Self-Assessment Questionnaire (SAQ) management solution

Relativity Calder7 Security

In-house security team for Relativity's legal tech platform and data protection

SecureNinja ISO/IEC 27001 Lead Implementer

ISO/IEC 27001 ISMS implementation training and certification boot camp

SecureNinja CGRC Certified in Governance, Risk and Compliance Training Course

Training course for ISC2 CGRC certification in governance, risk, and compliance

SecureNinja Risk Management Framework (RMF)

4-day training course on FISMA compliance and RMF for federal systems

Security Weaver Process Auditor

Continuous controls monitoring solution for SAP business processes

SecurityMetrics Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)

CMMC compliance services for DoD contractors at Level 1 and Level 2

Soteria Cyber Essentials & ISO 27001 Readiness

Compliance readiness service for Cyber Essentials & ISO 27001 certification

Source Defense PCI 4.0.1 Compliance Solution

PCI DSS 4.0.1 compliance solution for website payment page security

Symbiant Compliance Management Software

Modular compliance mgmt platform for tracking regulatory obligations & audits

Templar Shield Regulatory Compliance

GRC platform for regulatory compliance and risk management

VMware Advanced Cyber Compliance

Cyber risk mgmt & compliance for VMware Cloud Foundation private clouds

Centraleyes Centraleyes+

Premium GRC platform for compliance automation, attestation, and certification

Witness AI for Compliance

AI compliance platform with automated controls and audit-ready logging

Curlsek Shieldon

AI-powered automated compliance testing for SOC 2, ISO 27001, PCI-DSS

OpenText Business Communication Archive

Cloud-based archive for business communications with compliance features

JLS Tech CMMC Readiness

CMMC compliance readiness platform for NIST 800-171 requirements

RegScale Automated Controls Mapping

Automates control mapping across multiple compliance frameworks

RegScale

Continuous Controls Monitoring platform for compliance automation and GRC

RegScale Continuous Controls Monitoring (CCM)

AI-driven continuous controls monitoring platform for GRC automation

RegScale Automated Controls Lifecycle Management

Automated controls lifecycle management platform for compliance and risk

RegScale Container

Continuous Controls Monitoring platform for compliance and security frameworks

RegScale Energy Sector Compliance

Automated compliance platform for energy sector regulatory requirements

RegScale Continuous Compliance for DevSecOps

OSCAL-native compliance automation platform for DevSecOps workflows

RegScale Regulatory Response Management

Automates regulatory exam management and response for financial institutions

Cognna Fintech Compliance Assessment

Free fintech compliance assessment for NCA ECC-2 and SAMA frameworks

Free
CIS Benchmarks

Secure configuration guidelines for hardening systems against cyber attacks

Free
Theta Lake Compliant Collaboration Archive

AI-based archiving and eDiscovery for unified communications platforms

Theta Lake Unified Capture

Captures and archives unified communications for regulatory compliance

Theta Lake DCGA

Digital communications governance and archiving for regulated industries

Theta Lake Selective Archiving

Selective archiving for electronic communications in collaboration platforms

Saporo Compliance Risk

Compliance and identity risk platform mapping controls to frameworks

ConnectSecure Cloud & Local AD Auditing

Cloud and local Active Directory auditing for MSPs

ConnectSecure Compliance Management

Automated compliance monitoring and remediation across 16+ frameworks

ConnectSecure Guidance on Compliance Actions

Compliance guidance platform for GDPR, HIPAA, PCI-DSS, CIS, ISO 27001

5Tattva PCI DSS for IATA

PCI DSS compliance solution for IATA organizations

Action1 Patch Compliance Solutions

Cloud-based patch compliance and endpoint management platform

2SB ISO 9001

ISO 9001 consulting services for quality management system certification

2SB ISO 42001

ISO 42001 consulting services for AI governance and compliance

Anecdotes Custom Frameworks

AI-powered custom compliance framework management with automated cross-mapping

Anecdotes Cross-Mapping

Cross-mapping tool for reusing compliance evidence across multiple frameworks

Axis Technology CCPA/GDPR Compliance

Managed service for CCPA/GDPR compliance with automated controls and monitoring

TYCHON Quantum Readiness Automated Cryptography Discovery & Inventory (ACDI)

Automated cryptography discovery and inventory tool for PQC compliance

Thoropass Access Reviews

Automates user access reviews for compliance audits and evidence collection.

TalaKunchi Security Compliance Audit

Security compliance audit service for Indian cybersecurity regulations

SmartVault Secure File Sharing

Secure file sharing platform for accounting firms with access controls

SecurityPal Copilot

AI-powered assistant for answering security and GRC questionnaires

SecureTrust PCI Manager

PCI DSS compliance platform for small businesses with SAQ and scanning

Secfix Trust Center

Centralized platform for sharing security certifications and compliance docs

SafePaaS Proactive Control Monitoring

Continuous monitoring platform for enterprise application controls & compliance

RecordPoint Compliance

Automates policy enforcement & compliance across regulations with audit trails

PointSharp Compliance Quick Check

SAP authorization compliance checker identifying security gaps and SoD conflicts

Pointe Solutions Customized Audit Software

Customizable audit management software for tracking and reporting

Pilotcore Free CMMC Cost Estimator

Free calculator estimating CMMC compliance costs for DoD contractors

OSC OPTICA Security

DoD compliance management platform for DISA STIG, SCAP, and ACAS data

Mondoo CIS Benchmarks & Security Policies

Security policy & compliance framework platform with 300+ CIS benchmarks

AnChain.AI AML Solutions

AML and blockchain analytics for crypto investigations

Macquarie Government Essential 8 Dashboard

Dashboard for monitoring Essential 8 compliance and maturity levels

Lunarline NIST 800-171

NIST 800-171 compliance consulting and assessment services

IS Partners CMMC Readiness Assessment

CMMC readiness assessment tool for DoD contractors

Bonfy ACS

AI-powered compliance platform for insurance company communications

Bynn AML Screening & Ongoing Monitoring

AI-powered AML screening & monitoring software for financial crime detection

Compliance Automation Software

Compliance automation platform for multi-framework compliance management

TrustCloud SOC Compliance

Compliance automation platform for SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR & more

GRC M

GRC management platform for compliance operations and control execution

Continuous ATO

Platform enabling DoD continuous ATO through monitoring, DevSecOps, and defense.

RMF Reciprocity

Automates RMF reciprocity processes for multi-agency authorization reuse

Thalorin COMSEC & Post-Quantum

COMSEC compliance platform for cryptographic modernization transitions

SATCOM Security & IA-Pre Compliance

SATCOM security compliance platform for IA-Pre & NIST 800-53 requirements

Program Protection Plans

DoD Program Protection Plan lifecycle mgmt for DoDI 5000.83 compliance

Thalorin Anti-Tamper

DoD Anti-Tamper compliance platform for critical technology protection

Thalorin ATO Acceleration

AI-powered platform for accelerating ATO and RMF compliance processes

Tactical Data Link Certification

Multi-agency certification tracking for tactical data link programs

Test of Things (ToT)

IoT cybersecurity compliance automation platform for IEC, RED, and CRA standards

StrongKeep

Integrated cybersecurity platform for compliance, protection, training & response

Steryon Module - Compliance

OT compliance monitoring platform with automated control validation and AI

Sekost NIS2 Compliance Offer

Automated compliance monitoring service for NIS2 directive requirements

SecureLight

AI service that automates security questionnaire responses

Cyber Essentials Basic

UK Government-backed cyber security certification scheme assessment service

Root Compliance Proofwork

Automated compliance evidence generation for FedRAMP, CMMC, PCI DSS, SOC 2

Onclev

AML system for virtual asset exchanges and financial institutions

NIC GAP-analys

Gap analysis tool for NIS2, ISO 27001, CIS Controls & Microsoft Zero Trust

Assessment Scan

Automated info security assessment & compliance tool for NIS2 and DORA

NaLaLys

AI-powered compliance cloud for detecting internal fraud and harassment

Microsec CyberAssessor

AI-driven compliance assessment platform for OT/IoT environments

Liongard Security & Compliance

Automated security & compliance platform for MSPs with config monitoring

Knox

FedRAMP compliance automation platform for SaaS applications

Kertos

Compliance automation platform for GDPR, ISO 27001, TISAX, SOC2, and AI governance

Feroot GLBA Compliance Monitoring

GLBA compliance monitoring for financial institutions' websites and apps

COGNETIQ

Security controls assurance software for critical infrastructure and govt.

AGAT Webex Ethical Wall

Enforces information barriers and communication policies in Webex.

SphereShield Ethical Wall

Information barrier solution controlling MS Teams communications by policy.

Amplifier for Jamf Compliance Benchmarks

Automates Jamf compliance remediation via Slack/Teams user engagements.

Free