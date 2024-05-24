ARCON Security Compliance Management
ARCON Security Compliance Management Description
ARCON Security Compliance Management is a compliance management solution that detects, assesses, and remediates IT security risks across enterprise technology infrastructure. The platform performs security and configuration assessments for databases, servers, operating systems, network security devices, middleware, and web servers. The solution monitors security baselines and configuration drifts across the IT estate, providing centralized tracking of policy deviations and associated risks. It automates scanning and assessment of compliance gaps, eliminating manual review processes through autonomous risk identification and alerting. The platform includes exception management capabilities with structured workflows for documenting risk analysis, mitigation details, and exception durations. Security drift management allows organizations to document and apply baseline security configurations throughout device lifecycles, with periodic automated reviews. Policy management functionality enables IT teams to set compliance and security policies across major operating systems including Windows Server, Solaris Server, Linux, and ESX Linux Server, as well as various database technologies, web servers, and storage technologies. The solution provides server hardening capabilities to protect against attack vectors and ensure regulatory compliance. Workflow management features allow administrators to define task sequences, assign responsibilities, and establish approval mechanisms for security processes. The platform includes a centralized dashboard with real-time visibility into security compliance status, metrics, and risk assessments through charts, graphs, and data summaries. Built on Low Code/No Code technology, the solution includes auditing and reporting capabilities for comprehensive risk management framework development.
