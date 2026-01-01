Diligent Compliance Advisory Logo

Diligent Compliance Advisory is a consulting service that provides strategic guidance for designing, assessing, and implementing compliance programs. The service is delivered by in-house practitioners with over 20 years of combined experience who have supported compliance programs in 130+ countries. The service offers program assessments that benchmark compliance frameworks against global standards including DOJ, UK, and ISO requirements. Assessments result in actionable 3-year strategic roadmaps with prioritized recommendations. The methodology evaluates all seven elements of effective compliance programs to identify regulatory and operational risk gaps. Implementation support covers multiple compliance disciplines including end-to-end program development, code and policy modernization, internal reporting system design, ISO 37001 anti-bribery certification preparation, board reporting strategies, GDPR compliance, modern slavery programs, and third-party risk management frameworks. The service includes training program design, policy framework review and drafting, investigation protocol development, vendor risk assessment frameworks, supply chain compliance strategies, and executive communication planning. Advisory services are structured to help organizations move beyond basic compliance requirements toward mature, defensible programs that withstand regulatory scrutiny.

Diligent Compliance Advisory is Compliance consulting services for program design, assessment, and implementation developed by Diligent Corporation. It is a GRC solution designed to help security teams with Compliance, GDPR, GRC.

