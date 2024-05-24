RadarFirst Radar Privacy
RadarFirst Radar Privacy is a regulatory risk management platform designed to help organizations manage data breach incidents, privacy compliance, and AI governance. The platform consists of three main products: Radar Privacy for incident response and breach management, Radar Compliance for regulatory documentation and audit preparation, and Radar AI Risk for AI governance. The platform provides guided incident intake workflows for capturing breach details and automating response processes across global regulations including GDPR, HIPAA, CCPA, EU AI Act, and NYDFS. It maps regulatory requirements to risk frameworks such as NIST CSF, ISO/IEC 27001, PCI DSS, and CIS Controls. RadarFirst automates regulatory mapping, compliance tracking, and gap detection to eliminate manual processes. The system includes jurisdiction-aware insights, automated change alerts for regulatory updates, and traceability matrices. It generates audit-ready documentation and provides real-time dashboards for legal, privacy, information security, and security teams. The platform centralizes regulatory risk data and compliance intelligence into a single system of record. It supports organizations operating across multiple jurisdictions by addressing federal law, state law, and contractual obligations. The solution is configurable to accommodate different organizational structures and roles, including business associates and covered entities under HIPAA.
