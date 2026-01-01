Uno Compliance & Controls
Uno Compliance & Controls Description
Uno Compliance & Controls is a compliance management platform that provides control rationalization, continuous monitoring, and attestation capabilities. The platform enables organizations to unify and streamline their control frameworks by identifying duplicate and redundant controls, then rationalizing, rewording, merging, and redefining them. The system supports continuous controls monitoring by integrating with organizational systems to analyze both structured and unstructured data. It uses AI to read, classify, and analyze data for ongoing coverage assessment. The platform can automatically author controls for global regulations in multiple languages and map them to existing policies, procedures, and implementation documentation. Uno facilitates evidence collection and reuse across multiple compliance requirements, enabling attestation of implemented controls at scale. The platform includes gap remediation capabilities to identify and address control deficiencies. It supports alignment with regulatory changes and provides continuous measurement of compliance progress. The platform is designed to help organizations maintain compliance with various regulatory frameworks, including NYDFS, by providing automated control management and continuous monitoring capabilities.
Uno Compliance & Controls FAQ
