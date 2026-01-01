Uno Compliance & Controls Logo

Uno Compliance & Controls

Compliance management platform with control rationalization and monitoring

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Uno Compliance & Controls Description

Uno Compliance & Controls is a compliance management platform that provides control rationalization, continuous monitoring, and attestation capabilities. The platform enables organizations to unify and streamline their control frameworks by identifying duplicate and redundant controls, then rationalizing, rewording, merging, and redefining them. The system supports continuous controls monitoring by integrating with organizational systems to analyze both structured and unstructured data. It uses AI to read, classify, and analyze data for ongoing coverage assessment. The platform can automatically author controls for global regulations in multiple languages and map them to existing policies, procedures, and implementation documentation. Uno facilitates evidence collection and reuse across multiple compliance requirements, enabling attestation of implemented controls at scale. The platform includes gap remediation capabilities to identify and address control deficiencies. It supports alignment with regulatory changes and provides continuous measurement of compliance progress. The platform is designed to help organizations maintain compliance with various regulatory frameworks, including NYDFS, by providing automated control management and continuous monitoring capabilities.

Uno Compliance & Controls FAQ

Common questions about Uno Compliance & Controls including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Uno Compliance & Controls is Compliance management platform with control rationalization and monitoring developed by Uno. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →