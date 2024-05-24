RadarFirst Radar Compliance
RadarFirst Radar Compliance
RadarFirst Radar Compliance is a compliance management platform that automates regulatory, contractual, and internal policy obligations. The platform replaces spreadsheets and manual workflows with automated compliance processes. The system provides configurable legal logic that surfaces obligations in real-time and automates cross-functional workflows across risk, legal, compliance, and operations teams. All actions and decisions are logged to create audit-ready documentation trails. Key capabilities include automated incident materiality assessments that analyze risk factors and incident data to determine material risk based on configurable rules. The platform includes customizable playbooks for consistent workflow execution across teams and stakeholder involvement at each stage of incident management. The platform features event management decision intelligence that provides guidance and decisioning criteria for breach investigations and notification obligations. An incident dimensions system enables collaborative incident response across functional teams working on different aspects of the same incident. Radar Compliance includes real-time trend analysis, pre-built reports for stakeholders, and benchmarking metrics that compare organizational performance against industry peers using aggregated anonymized data. The platform offers acceleration packs for specific regulations including SEC cyber event disclosure requirements, DORA (Digital Operational Resilience Act), and CSIN compliance. These packs provide pre-configured frameworks for regulatory compliance requirements.
