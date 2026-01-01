Caveonix Compliance OS Logo

Caveonix Compliance OS

AI-powered compliance automation platform for continuous cyber assurance

GRC
Caveonix Compliance OS Description

Caveonix Compliance OS is a compliance management platform that automates cybersecurity compliance processes across multiple regulatory frameworks. The platform uses AI agents to continuously collect evidence, monitor controls, and identify compliance gaps against over 100 frameworks, regulations, and mandates. The system provides real-time compliance monitoring with automated incident response capabilities. It includes control analytics, gap analysis, and trend analysis features with AI-generated insights. The platform supports continuous Authority to Operate (cATO) certification through automated control mapping, real-time evidence ingestion, and AI-generated artifacts. Compliance OS implements Model Context Protocol (MCP) for data collection among AI agents, cloud computing, and external applications. The platform automates evidence collection, control monitoring, and reporting tasks across cloud, on-premises, and air-gapped environments. The system maps controls across multiple compliance frameworks simultaneously, allowing organizations to test once and comply with multiple standards. It provides centralized visibility into compliance posture with overall compliance scores, framework status tracking, and findings by application. The platform serves aerospace and defense, financial services, and public sector organizations requiring continuous compliance validation and audit readiness.

Caveonix Compliance OS is AI-powered compliance automation platform for continuous cyber assurance developed by Caveonix. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.

