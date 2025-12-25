AccessAudit Website Accessibility Scanner Logo

AccessAudit Website Accessibility Scanner

Website accessibility scanner for ADA/WCAG compliance testing

GRC
Commercial
AccessAudit Website Accessibility Scanner Description

AccessAudit is a website accessibility scanning tool that tests web pages and entire websites for compliance with ADA and WCAG 2.1 and 2.2 standards. The tool supports Level A, AA, and AAA guidelines with 9 additional success criteria. The scanner provides real-time progress tracking during scans and generates automated screenshots for every scan to show what was tested. It includes AI-powered code fixes that generate production-ready code to address identified accessibility issues. The platform offers scheduled scanning capabilities with options for daily, weekly, or monthly automated scans. Users receive notifications when scans complete or when issues are detected. The tool generates detailed reports that include severity levels, trend analysis, and export options. AccessAudit provides compliance badges that can be embedded on websites to demonstrate accessibility commitment. The tool is available with a free tier that includes 1 scan per month, with paid plans offering increased scan volumes. The platform is designed for developers and teams building accessible and compliant web products.

Common questions about AccessAudit Website Accessibility Scanner including features, pricing, alternatives, and user reviews.

