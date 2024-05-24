Loading...
Pathlock Continuous Controls Monitoring is a compliance management platform that automates control oversight and monitors business transactions for risk detection. The product provides continuous monitoring capabilities as an alternative to periodic sampling and manual testing approaches. The platform includes three core modules: Controls Management centralizes control frameworks into a unified platform, mapping controls to regulations, risks, and policies while maintaining audit trails. Risk Quantification analyzes transactions in real time to measure financial exposure and impact of violations. Change Monitoring tracks modifications to application and access-related data for compliance response. The system monitors 100% of transactions including purchase orders, invoices, and payments to identify control failures, anomalies, and policy violations. It provides automated detection and alerting for exceptions, with certification-based workflows for compliance reviews. The platform generates automated reports and dashboards for audit readiness. Pathlock maintains complete audit trails of system and data changes, offering visibility into control exceptions and financial exposure across entities. The solution aims to reduce manual effort in compliance processes and enable faster remediation of identified risks.
