ControlCase Continuous Compliance Solution Description
ControlCase Continuous Compliance Solution is a compliance management platform that provides year-round monitoring and management for standards including PCI DSS, ISO, SOC, and HITRUST. The solution moves beyond annual compliance snapshots to provide continuous evaluation and adjustment throughout the year. The platform addresses common non-compliant situations such as in-scope assets not reporting logs, assets missed from vulnerability scans, overlooked critical vulnerabilities, risky firewall rule sets, and non-compliant user access scenarios. It uses AI-enabled optimization and a data analysis engine to predict, prioritize, and remediate compliance risks before they become security threats. The solution offers two package options: one with cybersecurity services and one without. Services include quarterly reviews of 15-25 compliance questions, quarterly scope reviews, data collection and analysis through system connectors, vulnerability assessment, penetration testing, sensitive data discovery, firewall ruleset review, security awareness training, and logging with automated alerting. The platform features an automated evidence collection system, real-time data capture, and business integration via APIs. It provides timely escalation letters, consolidated status reports, remediation guidance, and year-round support. The solution can be deployed within 48 hours and aims to reduce final audit effort by approximately 25%.
ControlCase Continuous Compliance Solution is developed by ControlCase. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.
