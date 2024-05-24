Quod Orbis Continuous Controls Monitoring
CCM platform for real-time security controls visibility & compliance monitoring
Quod Orbis Continuous Controls Monitoring
CCM platform for real-time security controls visibility & compliance monitoring
Quod Orbis Continuous Controls Monitoring Description
Quod Orbis Continuous Controls Monitoring (CCM) is a platform that provides automated monitoring and visibility of security controls across an organization's IT infrastructure. The platform connects to multiple data sources to monitor controls and align them with various compliance frameworks and standards. The platform offers dashboards for tracking cybersecurity, risk, and compliance posture in real-time. It supports multiple regulatory frameworks including PCI DSS, DORA, NIS2, NIST, and SOX compliance. The system provides automated evidence collection and continuous compliance monitoring capabilities. The platform includes specialized dashboards for ransomware detection, asset visibility, identity and access management (IAM), IoT security, and vulnerability management. It supports the Three Lines of Defence framework and provides executive-level reporting dashboards. The system performs automated control testing with real-time alerts and maintains a unified view of security controls across the organization. It includes asset tracking capabilities and can monitor complex IT infrastructure including IoT devices. The platform is designed to support operational resilience and business continuity by identifying blind spots in IT infrastructure that could lead to downtime, security breaches, or compliance issues.
Quod Orbis Continuous Controls Monitoring FAQ
Common questions about Quod Orbis Continuous Controls Monitoring including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Quod Orbis Continuous Controls Monitoring is CCM platform for real-time security controls visibility & compliance monitoring developed by Quod Orbis. It is a GRC solution designed to help security teams with Compliance, Continuous Monitoring, Dashboard.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox