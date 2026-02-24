Compliance automation platform for achieving and maintaining security certs.
Compliance automation platform for achieving and maintaining security certs.
Scytale is a compliance automation platform designed to help organizations achieve and maintain security compliance certifications such as SOC 2. It targets a range of users, from startups to experienced security leadership (CISOs, CTOs), and replaces manual compliance tracking methods like spreadsheets with an integrated, automated workflow. Key capabilities include: - Automated Evidence Collection: Continuously gathers compliance evidence without manual intervention. - Continuous Control Monitoring: Tracks controls on an ongoing basis to ensure they remain compliant. - Audit Management & Auditor Portal: Provides a dedicated interface for managing audits and collaborating with auditors. - Trust Center: A portal for sharing compliance status with external stakeholders. - Vendor Risk Management: Assesses and manages third-party vendor risks. - User Access Reviews: Automates the process of reviewing user access rights. - AI Security Questionnaires: Uses AI to assist in completing and responding to security questionnaires. - Custom Policy Builder: Allows organizations to build and manage tailored security policies. - Simplified Risk Assessment: Tools to evaluate and document organizational risk. - Customized Controls: Enables organizations to define and configure their own compliance controls. - Multi-Framework Cross-Mapping: Maps controls across multiple compliance frameworks simultaneously. - Security Awareness Training: Provides training resources for employees. - Audit Dashboard: A centralized view of audit status and compliance progress. - Collaboration Hub: Facilitates team collaboration on compliance tasks. - Notification Center: Sends alerts and updates related to compliance activities.
Common questions about Scytale including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Scytale is Compliance automation platform for achieving and maintaining security certs, developed by Scytale. It is a GRC solution designed to help security teams with Evidence Collection, Security Questionnaires, Security Audit.
Scytale offers the following core capabilities:
Scytale is deployed as a cloud solution, suited to startup, smb, mid-market, enterprise organizations looking to operationalize grc. The commercial offering is positioned for production security operations with vendor support and SLAs.
Scytale is built for security teams handling Evidence Collection, Security Questionnaires, Security Audit. It supports workflows including automated evidence collection, continuous control monitoring, audit management and auditor portal. Teams typically adopt Scytale when they need to grc capabilities integrated into their existing stack. Explore similar tools at https://cybersectools.com/alternatives/scytale
Scytale is a commercial GRC solution. For detailed pricing information, visit https://scytale.ai/all-features/ or contact Scytale directly.
Popular alternatives to Scytale include:
Compare all Scytale alternatives at https://cybersectools.com/alternatives/scytale
Scytale is for security teams and organizations that need Evidence Collection, Security Questionnaires, Security Audit. It's particularly suitable for enterprises requiring robust, commercial-grade security capabilities. Other GRC tools can be found at https://cybersectools.com/categories/grc
Head-to-head feature, pricing, and rating breakdowns.
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