Accorian Multi Compliance Framework (AMCF)
Multi-framework compliance mgmt platform unifying controls across standards
Accorian Multi Compliance Framework (AMCF) Description
Accorian Multi Compliance Framework (AMCF) is a compliance management solution that unifies and standardizes controls from multiple regulatory frameworks and security standards into a centralized framework. The platform addresses the challenge of managing overlapping compliance requirements across frameworks such as ISO 27001, NIST, SOC 1, SOC 2, CIS Controls, PCI DSS, GDPR, HIPAA, and HITRUST. AMCF provides a framework of controls derived from diverse regulations, standards, and industry best practices. The harmonization database maps controls across various regulations to identify overlaps, gaps, and conflicts, enabling organizations to understand how single controls can satisfy multiple compliance requirements. The platform includes detailed mappings and relationships between controls, regulations, standards, and frameworks. The solution offers a compliance reference architecture that outlines the structure and relationships among compliance elements including controls, requirements, assets, and processes. Organizations can integrate various frameworks within AMCF to align with their processes, standard operating procedures, workflows, and tasks. AMCF includes an audit console for monitoring task completion, collecting evidence, evaluating security status in real-time, and facilitating audit processes. The platform supports automated task assignments to stakeholders and enables evidence collection through integration with external platforms. The solution aims to reduce audit expenditures, minimize redundancies, and streamline compliance procedures across multiple frameworks.
Accorian Multi Compliance Framework (AMCF) FAQ
