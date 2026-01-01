Archer Regulatory & Corporate Compliance Management Logo

Archer Regulatory & Corporate Compliance Management

Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository

Archer Regulatory & Corporate Compliance Management Description

Archer Regulatory & Corporate Compliance Management is a compliance management platform that consolidates regulatory and corporate compliance information into a centralized repository. The platform provides a system for tracking regulatory changes from multiple regulatory bodies and documenting their impact on business operations. The solution enables organizations to establish repeatable and auditable regulatory compliance and data privacy programs. It consolidates regulatory data from multiple sources and provides real-time reporting capabilities and user-specific dashboards to view regulatory news by provider, type, and impact. The platform includes automated compliance workflows and controls testing functionality to reduce manual effort. It supports policy program management for creating, managing, and distributing corporate and regulatory policies, standards, and procedures. The system includes controls assurance program management for evaluating control performance and applying controls guidance. Additional capabilities include regulatory change management through Archer Compliance AI, data governance for managing personal data processing controls, corporate obligations management for organizing regulatory intelligence, financial controls monitoring for evaluating financial controls effectiveness, and privacy program management for conducting privacy impact assessments and data protection impact assessments. The platform provides workflow automation, centralized documentation, and monitoring capabilities for tracking the overall status of regulatory compliance programs across the organization.

