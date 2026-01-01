Archer Regulatory & Corporate Compliance Management
Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management
Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management Description
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management is a compliance management platform that consolidates regulatory and corporate compliance information into a centralized repository. The platform provides a system for tracking regulatory changes from multiple regulatory bodies and documenting their impact on business operations. The solution enables organizations to establish repeatable and auditable regulatory compliance and data privacy programs. It consolidates regulatory data from multiple sources and provides real-time reporting capabilities and user-specific dashboards to view regulatory news by provider, type, and impact. The platform includes automated compliance workflows and controls testing functionality to reduce manual effort. It supports policy program management for creating, managing, and distributing corporate and regulatory policies, standards, and procedures. The system includes controls assurance program management for evaluating control performance and applying controls guidance. Additional capabilities include regulatory change management through Archer Compliance AI, data governance for managing personal data processing controls, corporate obligations management for organizing regulatory intelligence, financial controls monitoring for evaluating financial controls effectiveness, and privacy program management for conducting privacy impact assessments and data protection impact assessments. The platform provides workflow automation, centralized documentation, and monitoring capabilities for tracking the overall status of regulatory compliance programs across the organization.
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management FAQ
Common questions about Archer Regulatory & Corporate Compliance Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management is Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository developed by Archer. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership