AuditBoard Regulatory Compliance Management
Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring
AuditBoard Regulatory Compliance Management
Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring
AuditBoard Regulatory Compliance Management Description
AuditBoard Regulatory Compliance Management is a compliance management platform designed to help organizations monitor and respond to regulatory changes. The platform maintains a dynamic library sourced from over 10,000 issuing bodies and provides regulatory alerts for continuous monitoring. The system uses AI to recommend regulatory updates, automatically summarize new obligations, and map obligations to existing controls and policies. This functionality supports impact assessments and reduces manual review time during regulatory change management processes. The platform centralizes management of obligations, policies, risks, controls, and issues within a unified interface. It includes workflows such as control self-assessments to support continuous compliance monitoring. Organizations can integrate regulatory compliance risks into their enterprise-wide risk posture for alignment with business objectives. The solution provides policy management and issues management capabilities to maintain consistency across GRC functions. It supports stakeholder engagement through purpose-built workflows and integrations with workplace collaboration tools. The platform is part of AuditBoard's connected risk platform, which links regulatory compliance with broader risk management, IT risk and compliance, and audit and controls management functions. This integration enables cross-functional visibility and reduces operational silos in compliance programs.
AuditBoard Regulatory Compliance Management FAQ
Common questions about AuditBoard Regulatory Compliance Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
AuditBoard Regulatory Compliance Management is Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring developed by AuditBoard. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership