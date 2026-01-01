AuditBoard Regulatory Compliance Management Logo

AuditBoard Regulatory Compliance Management

Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

AuditBoard Regulatory Compliance Management Description

AuditBoard Regulatory Compliance Management is a compliance management platform designed to help organizations monitor and respond to regulatory changes. The platform maintains a dynamic library sourced from over 10,000 issuing bodies and provides regulatory alerts for continuous monitoring. The system uses AI to recommend regulatory updates, automatically summarize new obligations, and map obligations to existing controls and policies. This functionality supports impact assessments and reduces manual review time during regulatory change management processes. The platform centralizes management of obligations, policies, risks, controls, and issues within a unified interface. It includes workflows such as control self-assessments to support continuous compliance monitoring. Organizations can integrate regulatory compliance risks into their enterprise-wide risk posture for alignment with business objectives. The solution provides policy management and issues management capabilities to maintain consistency across GRC functions. It supports stakeholder engagement through purpose-built workflows and integrations with workplace collaboration tools. The platform is part of AuditBoard's connected risk platform, which links regulatory compliance with broader risk management, IT risk and compliance, and audit and controls management functions. This integration enables cross-functional visibility and reduces operational silos in compliance programs.

AuditBoard Regulatory Compliance Management FAQ

Common questions about AuditBoard Regulatory Compliance Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.

AuditBoard Regulatory Compliance Management is Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring developed by AuditBoard. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Audit, Automation.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →