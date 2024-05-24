Top Alternatives to NAVEX NAVEX OneGRC
Integrated GRC platform for risk, compliance, ethics, and whistleblowing mgmt.
217 Alternatives to NAVEX NAVEX One
Unified cyber hygiene platform for hardening, PAM, asset mgmt & vuln assessment
Platform for cyber risk mgmt, compliance tracking, and financial quantification
AI-driven unified platform for GRC, attack surface mgmt, and cloud security
Platform for AI governance, privacy, risk, data, and compliance management
Enterprise risk management platform with AI-powered analytics and board reporting
GRC platform for risk, compliance, and security framework management
AI-powered GRC platform for managing risk, compliance, and audit functions
AI-powered enterprise GRC platform for governance, risk, and compliance mgmt.
AI-powered GRC platform for compliance, risk, audit, and third-party risk mgmt.
Enterprise Security Risk Posture Mgmt platform for automated GRC & SPM
GRC platform for infosec assessment, risk mgmt, vendor & asset oversight
AI-powered GRC platform automating compliance, audit prep, and control monitoring
All-in-one GRC platform for risk, compliance, security, privacy, and continuity
Integrated GRC platform for managing ethics, risk, and compliance programs
AI-powered GRC platform for cyber risk mgmt, compliance & attack surface
AI-powered cyber risk management platform for compliance, risk quantification
AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation
GRC and continuous controls monitoring platform for SAP environments
AI-enabled GRC platform for audit, risk, and compliance management
AI-powered GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management
Cloud-based GRC platform for managing governance, risk, and compliance programs
Enterprise resilience platform for risk, compliance, security & incident mgmt.
GRC platform for managing risk, compliance, audit, and privacy activities
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
AI-powered GRC platform for risk, compliance, audit, and vendor management
GRC platform for risk, compliance, audit, and policy management
Cyber GRC platform with continuous compliance assessment and authorization
AI-driven GRC platform for risk, compliance, audit, cyber, and resilience mgmt.
Platform for cyber risk quantification, compliance mgmt, and risk analysis
Cloud platform for financial reporting, risk management, and sustainability
Enterprise platform for BPM, enterprise architecture, automation, and GRC mgmt.
Decision Focus is an integrated GRC platform offering modules for audit, risk, compliance, governance, third-party management, and information security with no-code configuration capabilities.
AI-powered GRC platform for risk, quality, compliance, audit, and workforce mgmt.
Unified platform for EHS, ESG, audit, and risk management compliance
Digital workplace platform connecting people, tools, and processes securely
GRC platform for managing cyber security programs, compliance, and risk assessment
E-discovery tool for identifying and managing custodian data in Office 365
Project management solution for e-discovery and legal workflows
Continuous GRC platform for security and compliance management
Application risk governance platform for software supply chain compliance
AI-driven GRC platform for compliance, risk mgmt, and governance automation
Platform for managing cybersecurity risk and regulatory compliance
AI-powered GRC platform for governance, risk, and compliance management
Cloud-based GRC platform for managing operational, enterprise, third-party & IT risk
Risk-based audit management platform for audit lifecycle and collaboration
AI governance platform for managing AI risks and regulatory compliance
Decentralized data governance platform enabling local data access control
Cyber risk governance platform providing security ratings and analytics
AI-Ready Governance Platform for data privacy, risk mgmt, and compliance
Cloud-based ERM platform for risk identification, assessment, mitigation & monitoring
Risk-based internal audit planning and scoping software for audit management
GRC platform for managing risk, compliance, and governance processes
AI-powered GRC interface for querying compliance frameworks and controls
Enterprise Cyber GRC automation platform for compliance and risk management
GRC platform with security, compliance, and business continuity management
GRC platform for security compliance, risk mgmt, and regulatory standards
AI governance platform for managing AI system lifecycle, risks, and compliance
Cyber GRC platform for automating risk, compliance, and audit processes
Integrated GRC platform connecting governance, risk, and compliance functions
AI-powered ERM and GRC platform for compliance, risk, and audit management
GRC platform for risk mgmt, compliance tracking, and governance automation
AI-powered GRC platform for MSSPs/MSPs to deliver GRC-as-a-Service
GRC platform with 6 tools for MSSPs/vCISOs to deliver GRC-as-a-Service
GRC platform for risk management, compliance tracking, and governance processes
GRC platform for consultants/MSSPs to automate compliance risk management
Cloud-based GRC platform for multi-framework compliance & risk management
Ticket management system for tracking and resolving security issues.
GRC platform for risk management, compliance tracking, and risk register
GRC platform for mapping compliance levels across regulatory frameworks
Multi-tenant white-label GRC platform for MSSPs and organizations
GRC platform for risk assessment, compliance management, and governance.
Board management software for nonprofit and volunteer boards
GRC platform for managing governance, risk, compliance, and vendor programs
FedRAMP-authorized GRC platform for federal agencies and public sector orgs
GRC automation platform with workflows, reporting, and task management features
Incident management software for automated response and corrective actions
Internal audit management software with workflow automation and analytics
Internal audit management software for risk-based audit planning and execution
Enterprise risk intelligence platform for risk mgmt, compliance & resilience
GRC platform automating compliance, risk mgmt, and audit workflows for teams
Enterprise GRC platform for risk, compliance, and third-party risk management
Internal audit management platform for planning, assessment, and reporting
GRC platform with automated control mapping and continuous compliance monitoring
Cloud-based GRC platform for governance, risk mgmt, and compliance operations
IT service management platform with workflow automation and self-service
GRC services for compliance audits, program development, and ongoing management
AI-native GRC platform for compliance, audit, vendor risk, and risk management
AI-powered RFP and security questionnaire response automation software
Fraud prevention and AML compliance platform with device intelligence and ML
Unified GRC platform for risk, audit, and compliance management
Centralized platform for managing risk, cyber, and compliance programs
AI-powered GRC platform for compliance, risk, and policy management
Unified GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management
Integrated GRC platform for risk, compliance, audit, and governance management
Cloud platform for finance, risk, and sustainability reporting with AI automation
Enterprise agile planning platform for software delivery and portfolio management
Cyber risk management and GRC platform
Integrated risk management platform for enterprise risk and compliance management
Cyber risk management platform with monitoring, threat detection, and compliance
GRC platform for governance, risk, and compliance management
Managed GRC consulting service covering compliance, risk, EHS, and legislative monitoring.
Managed GRC & privacy services combining advisory, oversight, and platform tech.
IT risk and compliance management services for organizations
GRC platform with cyber risk quantification for risk management and compliance
GRC services for compliance, risk mgmt & governance across regulatory frameworks
GRC support platform for governance, risk, and compliance management
GRC consulting services for compliance, risk mgmt & cybersecurity governance
GRC automation platform for compliance, risk, and security control management
Audit management software for planning, executing, and tracking audits.
FedRAMP-authorized GRC SaaS platform for compliance and risk management
GRC platform for Oil & Gas industry managing operational, cyber, and ESG risks
ServiceNow-based GRC platform for manufacturing operations and IT/OT security
Phased migration roadmap for IRM programs from legacy GRC to ServiceNow
GRC/IRM platform for risk, compliance, and governance management
GRC consulting services for security program maturity and compliance
GRC platform automating IT security audits and cybersecurity compliance mgmt.
Enterprise risk management platform for risk, compliance, and audit management
GRC platform with managed services providing certified experts for compliance
GRC platform for cyber security program management and compliance
GRC platform for compliance assessments and risk management
GRC platform for compliance management, gap analysis, and security posture.
GRC platform for FedRAMP authorization and federal compliance automation
Unified platform for board-level security risk visibility and CISO reporting
GRC platform with AI/ML for governance, risk mgmt & compliance automation
AI governance service for policy development, model oversight, and compliance
Unified GRC platform with AI agents for governance, risk, and compliance mgmt.
GRC platform for gaming industry with automated compliance and risk management
GRC platform for financial services with continuous risk monitoring
GRC platform for IoT, OT, and IoMT device security and compliance management
Business process automation platform for controls management and compliance
Unified platform for enterprise-wide audit, risk, and compliance management
Process-driven GRC software for compliance, risk control, and regulation mgmt.
AI-powered GRC automation platform for audit, risk, and compliance management
AI-powered GRC automation platform for audit, risk, and compliance management
GRC platform for risk management, compliance automation, and governance services
GRC platform for compliance management, risk quantification, and controls
Native integration toolkit for GRC and threat teams with automated compliance
Next-gen GRC platform with AI-powered threat modeling and compliance automation
ISMS software for implementing BSI IT-Grundschutz standards 200-1, 200-2, 200-3
ISMS software for ISO 27001/27002 compliance with integrated risk mgmt
Network scanning & import tool for IT asset discovery and inventory mgmt
GRC platform for managing compliance, controls, testing, and remediation
GRC platform module for managing security and compliance controls
GRC platform for achieving and maintaining continuous compliance
Platform for continuous validation and proof of cybersecurity safeguards
GRC platform for governance, risk management, and compliance operations
GRC platform for managing compliance, risk assessment, and security policies
GRC platform for compliance, risk, vendor mgmt with automated evidence collection
AI governance platform for risk mgmt, compliance, and EU AI Act requirements
GRC platform for security program mgmt & multi-framework compliance.
Cyber risk governance platform using financial quantification for exec-level decisions.
GRC platform automating compliance, risk assessment & audit across 100+ frameworks.
Automated GRC platform for risk, compliance, and audit management.
Cybersecurity & compliance platform suite for SMBs.
Network governance tool for exposure computation and compliance in hybrid envs.
Platform for building security programs and simplifying cyber insurance procurement.
Integrated platform for managing cybersecurity programs, risk, and compliance.
AI-powered GRC & security ops platform for CISOs automating compliance workflows.
All-in-one cybersecurity platform with 12 bundled tools for SMBs.
Cloud-based GRC platform for risk, compliance, audit & vendor mgmt.
Cloud-based GRC platform for compliance, risk management & reporting.
GRC platform unifying cyber risk, compliance, and governance for SMBs/nonprofits.
Cyber health mgmt platform covering discovery, defense, and GRC.
Patent-protected GRC platform with six-pillar cyber risk governance framework.
Unified platform for compliance mgmt, threat visibility & endpoint protection.
Maps security stack to NIST 2.0 framework to identify gaps & redundancies.
Mobile app for managing and monitoring an org's cybersecurity program on the go.
AI-powered platform for CISO security program mgmt, reporting & risk visibility.
AI-driven platform for preemptive security program mgmt and cyber risk planning.
AI-driven predictive engine for CISO security program mgmt & optimization.
Platform for tracking & managing cybersecurity program performance via CPIs.
Cybersecurity mgmt platform unifying security tools via integrations.
GRC platform for MSPs/MSSPs to manage multi-client security & compliance.
GRC platform for multi-framework compliance, risk, and vendor assessments.
GRC platform for risk management, maturity assessment, and compliance.
Managed GRC service covering risk assurance, compliance, and security advisory.
vCISO mission platform for compliance, risk, ISMS, reporting & collaboration.
SaaS GRC platform for enterprise risk, compliance, and governance mgmt.
Integrated GRC platform for enterprise risk, compliance, and audit mgmt.
GRC issue tracking and remediation module within the Quantivate GRC Suite.
GRC platform for IT & cyber risk management in regulated industries.
GRC platform for managing internal audit lifecycle aligned with enterprise risk.
Cyber-risk platform linking security spend to financial metrics for finance leaders.
SaaS cyber risk platform translating technical threats into board-level insights.
AI-powered GRC platform unifying regulations, frameworks, and policies.
Governance tool for Microsoft Power Platform covering apps, flows, BI, and Copilots.
M365 governance tool for Teams, SharePoint, OneDrive, and Copilot.
No-code platform for building custom GRC, TPRM, and ERM applications.
AI assistant for defensible GRC, TPRM & compliance decisions with source citations.
Hybrid RMaaS combining a no-code GRC platform with expert risk advisory.
Unified IRM platform with AI-driven risk quantification and compliance automation.
GRC platform with 536 pre-built controls across 6 compliance frameworks.
Customer success platform for MSPs to plan, report, and manage client IT.
Data-centric GRC platform for queryable, automated governance across IT ecosystems.
GRC platform and compliance mapping API for MSSPs and consultants.
Embeddable GRC APIs for ISVs to add compliance & governance features.
Managed GRC services for governance, risk, and compliance alignment.
AI-powered GRC platform for compliance automation and control assurance.
GRC platform that quantifies cyber risk in financial terms for exec reporting.
Holistic cyber risk management platform for SMBs with training, monitoring, and insurance.
GRC platform for compliance management, risk tracking, and policy management
AI-native GRC platform for compliance automation, risk mgmt & security reviews
Quality, safety, HR & environment management software for QHSE managers
AI-native GRC platform for governance, risk, compliance, and resilience