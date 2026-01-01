Risk Cognizance Governance, Risk, and Compliance (GRC)
Risk Cognizance GRC is a platform designed to support Enterprise Risk Management (ERM) departments in managing governance, risk, and compliance activities. The platform provides centralized policy management for creating, distributing, and managing organizational policies and procedures aligned with regulatory requirements. The solution includes audit management tools for planning, executing, and tracking audits, along with managing findings and corrective actions. Strategic planning capabilities enable organizations to align strategic objectives with operational activities and monitor performance metrics. For risk management, the platform offers risk assessment tools to identify, assess, and prioritize risks by evaluating threats and vulnerabilities. Incident management functionality allows organizations to track incidents, document responses, and analyze outcomes. Risk mitigation features provide insights and recommendations to reduce risk exposure. Compliance management capabilities include regulatory compliance tracking, real-time compliance monitoring, and reporting and documentation generation. The platform provides visibility into compliance status and helps identify gaps. The system features an integrated platform combining governance, risk, and compliance functions, customizable dashboards for displaying key metrics, automated workflows for risk assessment and compliance tracking, and real-time alerts for compliance breaches, risk events, and policy changes. The platform supports third-party risk management, ransomware susceptibility assessment, and attack surface management.
