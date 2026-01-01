Resolver Risk Intelligence Logo

Resolver Risk Intelligence

Enterprise risk intelligence platform for risk mgmt, compliance & resilience

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Resolver Risk Intelligence Description

Resolver Risk Intelligence is an enterprise resilience platform that provides organizations with tools to identify, assess, and manage risks across multiple domains. The platform addresses enterprise risk management, internal audit, internal controls, third-party risk management, business continuity management, and IT risk management. The solution includes compliance capabilities covering regulatory compliance, pharmaceutical compliance, IT compliance, and whistleblowing with case management. For enterprise security, it offers incident management, enterprise investigations management, security risk management, command center functionality, threat protection, and person of interest investigations. The platform provides brand equity protection through moderation for brands, reputation monitoring, social listening, online risk intelligence, and athlete/VIP wellbeing monitoring. For platform operators, it includes moderation services and platform risk intelligence capabilities. Cross-platform capabilities include data warehousing, workflow automation, integrations and APIs, process automation, and analytics with dashboards. The system is designed to provide visibility into risk profiles, embed risk management into decision-making processes, and enable organizations to respond to supply chain disruptions, regulatory compliance requirements, climate change impacts, civil unrest, and AI-related risks.

Resolver Risk Intelligence FAQ

Common questions about Resolver Risk Intelligence including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Resolver Risk Intelligence is Enterprise risk intelligence platform for risk mgmt, compliance & resilience developed by Resolver. It is a GRC solution designed to help security teams with Audit, Business Continuity, Case Management.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →