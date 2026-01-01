Resolver Risk Intelligence
Resolver Risk Intelligence Description
Resolver Risk Intelligence is an enterprise resilience platform that provides organizations with tools to identify, assess, and manage risks across multiple domains. The platform addresses enterprise risk management, internal audit, internal controls, third-party risk management, business continuity management, and IT risk management. The solution includes compliance capabilities covering regulatory compliance, pharmaceutical compliance, IT compliance, and whistleblowing with case management. For enterprise security, it offers incident management, enterprise investigations management, security risk management, command center functionality, threat protection, and person of interest investigations. The platform provides brand equity protection through moderation for brands, reputation monitoring, social listening, online risk intelligence, and athlete/VIP wellbeing monitoring. For platform operators, it includes moderation services and platform risk intelligence capabilities. Cross-platform capabilities include data warehousing, workflow automation, integrations and APIs, process automation, and analytics with dashboards. The system is designed to provide visibility into risk profiles, embed risk management into decision-making processes, and enable organizations to respond to supply chain disruptions, regulatory compliance requirements, climate change impacts, civil unrest, and AI-related risks.
