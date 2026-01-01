CyberSecOp GRC as a Service
CyberSecOp GRC as a Service
CyberSecOp GRC as a Service Description
CyberSecOp GRC as a Service (GRCaaS) is a cloud-based platform that provides governance, risk management, and compliance capabilities for organizations. The platform addresses IT and security risk management, enterprise and operational risk, digital risk and controls management, and regulatory compliance requirements. The platform includes functionality for audit management and operations, third-party risk management, policy management, data discovery, incident management, and business continuity planning. It supports compliance with multiple regulatory frameworks including HIPAA, HITECH, GLBA, CCPA, DFARS, CMMC, FISMA, GDPR, NYDFS, ISO 27000, NIST, and PCI DSS. The system provides centralized access to governance, risk, and compliance data across the organization. It includes automated policy generation based on risk assessments, issues management and tracking for risk remediation strategies, and regulatory management capabilities to maintain compliance with relevant policies, laws, and regulations. The platform is designed for compliance officers, analysts, managers, and operations teams to define, implement, and monitor company-wide risk management strategies. It organizes and evaluates risk information, tracks company-wide incidents, and provides tools for measuring risk factors and modifying operations to comply with policies and regulations.
