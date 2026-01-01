CyberSecOp GRC as a Service Logo

CyberSecOp GRC as a Service

Cloud-based GRC platform for governance, risk mgmt, and compliance operations

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

CyberSecOp GRC as a Service Description

CyberSecOp GRC as a Service (GRCaaS) is a cloud-based platform that provides governance, risk management, and compliance capabilities for organizations. The platform addresses IT and security risk management, enterprise and operational risk, digital risk and controls management, and regulatory compliance requirements. The platform includes functionality for audit management and operations, third-party risk management, policy management, data discovery, incident management, and business continuity planning. It supports compliance with multiple regulatory frameworks including HIPAA, HITECH, GLBA, CCPA, DFARS, CMMC, FISMA, GDPR, NYDFS, ISO 27000, NIST, and PCI DSS. The system provides centralized access to governance, risk, and compliance data across the organization. It includes automated policy generation based on risk assessments, issues management and tracking for risk remediation strategies, and regulatory management capabilities to maintain compliance with relevant policies, laws, and regulations. The platform is designed for compliance officers, analysts, managers, and operations teams to define, implement, and monitor company-wide risk management strategies. It organizes and evaluates risk information, tracks company-wide incidents, and provides tools for measuring risk factors and modifying operations to comply with policies and regulations.

CyberSecOp GRC as a Service FAQ

Common questions about CyberSecOp GRC as a Service including features, pricing, alternatives, and user reviews.

CyberSecOp GRC as a Service is Cloud-based GRC platform for governance, risk mgmt, and compliance operations developed by CyberSecOp. It is a GRC solution designed to help security teams with Audit, Business Continuity, Cloud.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →