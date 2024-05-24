Decision Focus Logo

Decision Focus

Decision Focus is an integrated GRC platform offering modules for audit, risk, compliance, governance, third-party management, and information security with no-code configuration capabilities.

GRC Commercial
Decision Focus Description

Decision Focus is a governance, risk, and compliance (GRC) software platform that provides integrated solutions for managing various aspects of organizational governance, risk management, and regulatory compliance. The platform offers multiple modules including: - Audit Management: Supports audit planning, fieldwork, action tracking, and reporting linked to risk and control frameworks - Risk Management: Enables risk identification, assessment, mitigation, monitoring, and reporting - Compliance Management: Provides tools for regulatory compliance monitoring, policy management, and automated reporting - Governance: Facilitates committee reporting, responsibilities mapping, and senior management dashboards - Third-Party Risk Management: Supports vendor due diligence, contract management, and supply chain control - Information Security: Helps organizations comply with frameworks like ISO 27001, COBIT, and NIST - Business Continuity Planning/Operational Resilience: Supports meeting requirements of standards like ISO 22301 - SOX Compliance: Provides tools for SOX scoping, planning, testing, and reporting - Regulatory Reporting: Offers oversight for regulatory submissions across the business The platform features a no-code approach that allows users to configure the system to meet specific organizational needs without technical expertise. It includes built-in reporting capabilities, survey tools, and integration options with other business applications. Decision Focus is designed to help organizations streamline GRC processes, automate workflows, facilitate real-time monitoring, and generate reports for decision-making and regulatory purposes.

Decision Focus FAQ

Common questions about Decision Focus including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Decision Focus is Decision Focus is an integrated GRC platform offering modules for audit, risk, compliance, governance, third-party management, and information security with no-code configuration capabilities. developed by Decision Focus. It is a GRC solution designed to help security teams with Governance, No Code, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

