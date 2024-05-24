MetricStream AI-first Connected GRC Logo

MetricStream AI-first Connected GRC

AI-driven GRC platform for risk, compliance, audit, cyber, and resilience mgmt.

GRC Commercial
MetricStream AI-first Connected GRC Description

MetricStream AI-first Connected GRC is a governance, risk, and compliance platform that provides integrated capabilities across multiple GRC domains. The platform uses AI to automate various GRC processes and provide risk intelligence. The platform covers enterprise and operational risk management with AI-driven risk insights, risk assessments, control effectiveness monitoring, risk response, and issue management. For compliance management, it automatically ingests regulatory updates, maps compliance profiles, performs impact analysis, manages policies, tests controls, and handles cases and incidents. The audit module delivers AI-driven internal audits and SOX compliance capabilities, automating audit fieldwork, identifying control gaps, and generating audit reports and recommendations. The cyber GRC component provides IT and cyber risk identification and assessment with automated risk exposure summarization, control validation, security framework alignment, and policy enforcement. Third-party risk management features include automated third-party onboarding, monitoring, and assessments with real-time visibility into third-party and fourth-party risk and compliance posture. The resilience management module addresses business continuity with continuous resilience assessments, automated response plans, simulations, and automated control testing. The platform has been recognized as a leader by industry analysts including Chartis Research, IDC MarketScape, and Verdantix in their respective GRC software assessments.

