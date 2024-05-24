Decision Focus GRC Software
Integrated GRC platform for risk, compliance, audit, and governance management
Decision Focus GRC Software Description
Decision Focus GRC Software is a unified platform designed to manage governance, risk, and compliance activities across organizations. The platform provides modules for enterprise risk management (ERM), audit management, compliance management, governance, third-party risk management, and regulatory reporting including ESG. The software connects risk frameworks, controls, audits, and remediation actions in a single system. It includes audit planning, fieldwork tracking, and action management linked to risk and control frameworks. The risk module connects actions and remediation to risks and controls for decision-making within acceptable risk limits. The platform features automated workflows, role-based access controls, custom dashboards, and real-time reporting capabilities. It supports data visualization through bowtie analysis, KRI trends, and custom report generation. The system allows secure external party access while protecting sensitive data. Built on a no-code platform, the software can be configured to match specific organizational risk frameworks and requirements. It includes calendar views for planning, @notifications for user engagement, and live data integration for evidence-based decision making. The platform scales with organizational growth and supports multiple GRC use cases including operational resilience and information security management.
