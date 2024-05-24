Decision Focus Governance, Risk and Compliance
Unified GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management
Decision Focus Governance, Risk and Compliance Description
Decision Focus Governance, Risk and Compliance is a unified platform that provides organizations with integrated governance, risk, and compliance management capabilities. The platform offers over 20 modules that can be selected and configured based on organizational needs and maturity level. The solution includes modules for audit management, enterprise risk management, compliance monitoring, governance, third-party risk management, information security management, and operational resilience. All modules, users, and data are connected within a single platform to provide visibility across the organization. The platform features real-time dashboards and notifications that provide oversight of risks and controls enterprise-wide. Users can drill down into graphs and visualizations to access underlying data for analysis. The system maintains associated evidence and documentation within the platform, eliminating the need to search through separate files and email chains. Decision Focus implements role-based access controls that allow administrators to manage permissions for internal teams and external parties such as auditors. The platform supports automated tasks and workflows to improve operational efficiency. The vendor uses a Journey-Driven Implementation approach designed to deploy solutions in weeks rather than months, with an agile roadmap that adapts to organizational readiness. The platform is designed to scale as organizations grow and requirements evolve over time.
