AuditBoard AI
AI-enabled GRC platform for audit, risk, and compliance management
AuditBoard AI
AI-enabled GRC platform for audit, risk, and compliance management
AuditBoard AI Description
AuditBoard AI is a governance, risk, and compliance platform designed for enterprise organizations. The platform provides a unified system that connects audit, risk, and compliance teams with frontline teams and executives to manage organizational risk. The platform includes AI capabilities that automate manual tasks such as creating reports and descriptions, revealing insights, and connecting data sources. The AI functionality is domain-trained specifically for GRC use cases. AuditBoard AI features a no-code, drag-and-drop analytics tool for building workflows, conducting enhanced testing, and making data-driven decisions. The platform connects risks, controls, frameworks, and issues in a single system to eliminate disconnected workflows. The platform operates on a unified data core and includes integrations across compliance and risk ecosystems. It enables teams to conduct risk identification, stakeholder engagement, and compliance management activities. AuditBoard AI is designed to support collaborative workflows between different organizational functions and provides visibility into organizational and operational risk across the enterprise.
AuditBoard AI FAQ
Common questions about AuditBoard AI including features, pricing, alternatives, and user reviews.
AuditBoard AI is AI-enabled GRC platform for audit, risk, and compliance management developed by AuditBoard. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Analytics, Audit.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership