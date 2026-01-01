DeepSeas GRC Logo

DeepSeas GRC

GRC platform with automated control mapping and continuous compliance monitoring

DeepSeas GRC Description

DeepSeas GRC is a governance, risk, and compliance platform that integrates with security operations to provide continuous compliance monitoring and automated evidence collection. The platform offers automated control mapping that connects compliance requirements to security controls, eliminating manual spreadsheet-based tracking. The solution provides real-time compliance dashboards that display control status updates through bi-directional integration with managed detection and response systems, alerts, and ticketing platforms. Evidence collection is automated with on-demand generation of auditor-ready reports and packaged evidence materials. DeepSeas GRC includes business-impact risk scoring that quantifies risk reduction and provides key performance indicators such as time-to-audit and remediation velocity. The platform supports multiple deployment models including platform-only, advisory services, or fully managed GRC operations. The service is delivered by practitioners with ISO Lead Auditor certifications and maintains relationships with external audit organizations. The platform addresses compliance requirements across multiple frameworks and regulatory bodies while integrating compliance activities into existing security operations workflows.

DeepSeas GRC is GRC platform with automated control mapping and continuous compliance monitoring developed by DeepSeas. It is a GRC solution designed to help security teams with Audit, Automation, Compliance.

