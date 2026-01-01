Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software
AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software
AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software Description
Risk Cognizance is a cloud-based Governance, Risk, and Compliance (GRC) platform that provides GRC as a Service (GRCaaS) for businesses, cybersecurity professionals, vCISOs, CISOs, MSSPs, and MSPs. The platform automates compliance management, IT governance, risk assessment, and audit processes across multiple regulatory frameworks and industry standards. The software supports compliance with frameworks including SOC 2, PCI DSS, NIST, CMMC, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003, HIPAA, CCPA, GDPR, and NIS2. It integrates multiple GRC functions into a unified platform, including enterprise risk management, third-party risk management, attack surface management, policy management, and business continuity planning. The platform incorporates AI capabilities such as AI Framework Crosswalking, AI Risk Syncing, AI Policy Linking, AI Document Creation, and AI Policy Builder for continuous compliance monitoring. It provides centralized vendor oversight, automated due diligence, and monitoring for third-party risk management. Risk Cognizance offers attack surface management capabilities to identify vulnerabilities and assess exposure across an organization's external digital footprint. The platform includes audit automation features, cloud assessment tools, and threat intelligence capabilities. It is designed for multi-tenant environments and provides centralized policy and workflow management with automated reporting capabilities.
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software FAQ
Common questions about Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software is AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation developed by Risk Cognizance. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Attack Surface Mapping, Audit.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership