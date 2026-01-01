Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software Logo

Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software

AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation

GRC
Commercial
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software Description

Risk Cognizance is a cloud-based Governance, Risk, and Compliance (GRC) platform that provides GRC as a Service (GRCaaS) for businesses, cybersecurity professionals, vCISOs, CISOs, MSSPs, and MSPs. The platform automates compliance management, IT governance, risk assessment, and audit processes across multiple regulatory frameworks and industry standards. The software supports compliance with frameworks including SOC 2, PCI DSS, NIST, CMMC, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003, HIPAA, CCPA, GDPR, and NIS2. It integrates multiple GRC functions into a unified platform, including enterprise risk management, third-party risk management, attack surface management, policy management, and business continuity planning. The platform incorporates AI capabilities such as AI Framework Crosswalking, AI Risk Syncing, AI Policy Linking, AI Document Creation, and AI Policy Builder for continuous compliance monitoring. It provides centralized vendor oversight, automated due diligence, and monitoring for third-party risk management. Risk Cognizance offers attack surface management capabilities to identify vulnerabilities and assess exposure across an organization's external digital footprint. The platform includes audit automation features, cloud assessment tools, and threat intelligence capabilities. It is designed for multi-tenant environments and provides centralized policy and workflow management with automated reporting capabilities.

