LogicGate Risk Management Suite Logo

LogicGate Risk Management Suite

GRC platform for managing risk, compliance, and governance processes

LogicGate Risk Management Suite is a governance, risk, and compliance platform designed to help organizations manage various GRC processes. The platform provides capabilities for risk management, compliance management, and governance activities through a centralized system. The suite enables organizations to identify, assess, and monitor risks across their operations. It supports compliance program management by helping teams track regulatory requirements and maintain compliance documentation. The platform includes governance capabilities for policy management and oversight activities. LogicGate Risk Management Suite offers workflow automation to streamline GRC processes and reduce manual tasks. The platform provides reporting and analytics features to help organizations visualize risk data and compliance status. It includes customizable frameworks that can be adapted to different organizational needs and regulatory requirements. The solution is designed to support collaboration across teams involved in risk and compliance activities. It provides a centralized repository for GRC-related information and documentation. The platform aims to help organizations maintain visibility into their risk landscape and compliance obligations through its monitoring and tracking capabilities.

LogicGate Risk Management Suite is GRC platform for managing risk, compliance, and governance processes developed by LogicGate. It is a GRC solution designed to help security teams with Analytics, Collaboration, Compliance.

