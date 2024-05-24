Workiva Workiva Platform
Workiva Workiva Platform
Workiva Workiva Platform Description
Workiva Platform is a cloud-based solution designed for finance, risk, and sustainability management. The platform provides centralized data management with auditability and traceability across financial reporting, governance, risk, compliance, and sustainability programs. The platform includes AI capabilities for automating routine tasks, drafting content, analyzing risks and controls, and accelerating report preparation. Users can collaborate in real-time with permission management, digital reviews, and version control. For finance teams, the platform supports annual and interim financial reporting, SEC reporting, multi-entity financial reporting, ESEF reporting, financial statement automation, capital market transactions, and internal management reporting. It includes XBRL tagging capabilities and maintains a single document version supporting unlimited users. Risk management features include controls management, audit management, SOX compliance, policies and procedures management, risk management, and IT risk and compliance. The platform provides workflows for policy drafting, risk and control analysis, and gap identification. Sustainability capabilities cover carbon accounting, sustainability program management, framework mapping, voluntary and mandatory disclosures, double materiality assessment, and data collection automation. The platform aligns with sustainability standards and frameworks. The platform connects data across teams, systems, and reports with full auditability. It supports legal teams for capital market transactions including registration statements, quarterly and annual reports, and board presentations.
