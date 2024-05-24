AuditCue Risk Software Description
AuditCue Risk Software is a governance, risk, and compliance platform that provides organizations with tools to manage audit lifecycles, risk programs, and compliance frameworks. The platform supports multiple compliance standards including ISO 27001, ISO 9001, HIPAA, NIST, SOC 2 Type II, PCI DSS, and FedRAMP. The software manages the complete audit lifecycle for internal and external audits, including scoping, planning, preparation, assessment, remediation, and reporting. It includes document lifecycle management for policies, procedures, SOPs, and checklists with version control and audit trails. The platform offers risk management capabilities with a unified view across the organization, including third-party and fourth-party vendor risk management. It supports cross-compliance with multiple frameworks simultaneously and allows for custom regulatory compliance environments. AuditCue is designed for both auditees and auditors, enabling audit firms to manage client engagements, evidence requests, audit readiness, work papers, and reporting. The platform includes features for evidence collection, control testing, and compliance tracking. The software provides document management with creation, approval, and implementation workflows, along with retention management capabilities. It offers customization options to adapt to specific organizational processes and requirements.
AuditCue Risk Software FAQ
Common questions about AuditCue Risk Software including features, pricing, alternatives, and user reviews.
