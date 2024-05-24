AuditBoard AI Logo

Top Alternatives to AuditBoard AI

GRC

AI-enabled GRC platform for audit, risk, and compliance management

217 Alternatives to AuditBoard AI

SecHard Cyber Hygiene Platform Logo
SecHard Cyber Hygiene Platform

Unified cyber hygiene platform for hardening, PAM, asset mgmt & vuln assessment

GRC
Egerie Platform Logo
Egerie Platform

Platform for cyber risk mgmt, compliance tracking, and financial quantification

GRC
Cytrusst AI-Driven Unified Cybersecurity Platform Logo
Cytrusst AI-Driven Unified Cybersecurity Platform

AI-driven unified platform for GRC, attack surface mgmt, and cloud security

GRC
OneTrust AI-Ready Governance Platform Logo
OneTrust AI-Ready Governance Platform

Platform for AI governance, privacy, risk, data, and compliance management

GRC
LogicManager ERM Software Logo
LogicManager ERM Software

Enterprise risk management platform with AI-powered analytics and board reporting

GRC
Allgress GRC Solutions Logo
Allgress GRC Solutions

GRC platform for risk, compliance, and security framework management

GRC
IBM OpenPages Logo
IBM OpenPages

AI-powered GRC platform for managing risk, compliance, and audit functions

GRC
LogicGate Risk Cloud Logo
LogicGate Risk Cloud

AI-powered enterprise GRC platform for governance, risk, and compliance mgmt.

GRC
Hyperproof GRC Logo
Hyperproof GRC

AI-powered GRC platform for compliance, risk, audit, and third-party risk mgmt.

GRC
DigitalXForce Enterprise Security Risk Posture Management Logo
DigitalXForce Enterprise Security Risk Posture Management

Enterprise Security Risk Posture Mgmt platform for automated GRC & SPM

GRC
SaltyCloud Isora GRC Logo
SaltyCloud Isora GRC

GRC platform for infosec assessment, risk mgmt, vendor & asset oversight

GRC
Cypago Agentic-AI Cyber GRC Logo
Cypago Agentic-AI Cyber GRC

AI-powered GRC platform automating compliance, audit prep, and control monitoring

GRC
GlobalSuite GRC Logo
GlobalSuite GRC

All-in-one GRC platform for risk, compliance, security, privacy, and continuity

GRC
SAI360 GRC Software Logo
SAI360 GRC Software

Integrated GRC platform for managing ethics, risk, and compliance programs

GRC
FortifyData AI-powered GRC Platform Logo
FortifyData AI-powered GRC Platform

AI-powered GRC platform for cyber risk mgmt, compliance & attack surface

GRC
CyberSaint CyberStrong Logo
CyberSaint CyberStrong

AI-powered cyber risk management platform for compliance, risk quantification

GRC
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software Logo
Risk Cognizance AI-Powered Governance, Risk, And Compliance (GRC) Software

AI-powered GRC platform for compliance, risk, and audit automation

GRC
NTT Data ControlPanelGRC Logo
NTT Data ControlPanelGRC

GRC and continuous controls monitoring platform for SAP environments

GRC
Diligent AI Logo
Diligent AI

AI-powered GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management

GRC
Onspring Strategic GRC Software Logo
Onspring Strategic GRC Software

Cloud-based GRC platform for managing governance, risk, and compliance programs

GRC
Resolver Enterprise Resilience Solutions Logo
Resolver Enterprise Resilience Solutions

Enterprise resilience platform for risk, compliance, security & incident mgmt.

GRC
SureCloud GRC Platform Logo
SureCloud GRC Platform

GRC platform for managing risk, compliance, audit, and privacy activities

GRC
NAVEX NAVEX One Logo
NAVEX NAVEX One

Integrated GRC platform for risk, compliance, ethics, and whistleblowing mgmt.

GRC
Acuity Risk Management STREAM® Logo
Acuity Risk Management STREAM®

Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring

GRC
6clicks GRC Logo
6clicks GRC

AI-powered GRC platform for risk, compliance, audit, and vendor management

GRC
Cura Software Solutions Logo
Cura Software Solutions

GRC platform for risk, compliance, audit, and policy management

GRC
Telos Xacta 360 Logo
Telos Xacta 360

Cyber GRC platform with continuous compliance assessment and authorization

GRC
MetricStream AI-first Connected GRC Logo
MetricStream AI-first Connected GRC

AI-driven GRC platform for risk, compliance, audit, cyber, and resilience mgmt.

GRC
Egerie Cyber Risk Management Logo
Egerie Cyber Risk Management

Platform for cyber risk quantification, compliance mgmt, and risk analysis

GRC
Workiva Workiva Platform Logo
Workiva Workiva Platform

Cloud platform for financial reporting, risk management, and sustainability

GRC
Aurex™ Logo
Aurex™

Unified GRC platform with AI-powered analytics for risk, audit, and compliance

GRC
GBTEC BIC Platform Logo
GBTEC BIC Platform

Enterprise platform for BPM, enterprise architecture, automation, and GRC mgmt.

GRC
Decision Focus Logo
Decision Focus

Decision Focus is an integrated GRC platform offering modules for audit, risk, compliance, governance, third-party management, and information security with no-code configuration capabilities.

GRC
Ideagen Mazlan Logo
Ideagen Mazlan

AI-powered GRC platform for risk, quality, compliance, audit, and workforce mgmt.

GRC
Rampart Unified EHS, ESG, Audit and Risk Management Platform Logo
Rampart Unified EHS, ESG, Audit and Risk Management Platform

Unified platform for EHS, ESG, audit, and risk management compliance

GRC
audius SmartWorkline Logo
audius SmartWorkline

Digital workplace platform connecting people, tools, and processes securely

GRC
Intuitem CISO Assistant Logo
Intuitem CISO Assistant

GRC platform for managing cyber security programs, compliance, and risk assessment

GRC
Free
Exterro Office 365 Explorer Logo
Exterro Office 365 Explorer

E-discovery tool for identifying and managing custodian data in Office 365

GRC
Exterro Legal Project Management Logo
Exterro Legal Project Management

Project management solution for e-discovery and legal workflows

GRC
Vanta Platform Logo
Vanta Platform

Continuous GRC platform for security and compliance management

GRC
JFrog AppTrust Application Risk Governance Logo
JFrog AppTrust Application Risk Governance

Application risk governance platform for software supply chain compliance

GRC
Cytrusst Governance, Risk and Compliance (GRC) Logo
Cytrusst Governance, Risk and Compliance (GRC)

AI-driven GRC platform for compliance, risk mgmt, and governance automation

GRC
Kiteworks Cybersecurity Risk Management Logo
Kiteworks Cybersecurity Risk Management

Platform for managing cybersecurity risk and regulatory compliance

GRC
Archer Evolv™ Logo
Archer Evolv™

AI-powered GRC platform for governance, risk, and compliance management

GRC
Archer Evolv Risk Logo
Archer Evolv Risk

Cloud-based GRC platform for managing operational, enterprise, third-party & IT risk

GRC
Archer Audit Management Logo
Archer Audit Management

Risk-based audit management platform for audit lifecycle and collaboration

GRC
Archer AI Governance Logo
Archer AI Governance

AI governance platform for managing AI risks and regulatory compliance

GRC
Immuta Data Domains Logo
Immuta Data Domains

Decentralized data governance platform enabling local data access control

GRC
Bitsight Governance & Analytics Logo
Bitsight Governance & Analytics

Cyber risk governance platform providing security ratings and analytics

GRC
OneTrust Governance Platform Logo
OneTrust Governance Platform

AI-Ready Governance Platform for data privacy, risk mgmt, and compliance

GRC
LogicManager Enterprise Risk Management Software Logo
LogicManager Enterprise Risk Management Software

Cloud-based ERM platform for risk identification, assessment, mitigation & monitoring

GRC
LogicManager Internal Audit Planning & Scoping Logo
LogicManager Internal Audit Planning & Scoping

Risk-based internal audit planning and scoping software for audit management

GRC
LogicGate Risk Management Suite Logo
LogicGate Risk Management Suite

GRC platform for managing risk, compliance, and governance processes

GRC
Cypago ChatGRC Logo
Cypago ChatGRC

AI-powered GRC interface for querying compliance frameworks and controls

GRC
Cypago CGA Logo
Cypago CGA

Enterprise Cyber GRC automation platform for compliance and risk management

GRC
GlobalSuite Solutions Logo
GlobalSuite Solutions

GRC platform with security, compliance, and business continuity management

GRC
GlobalSuite Solutions GlobalSuite Security Logo
GlobalSuite Solutions GlobalSuite Security

GRC platform for security compliance, risk mgmt, and regulatory standards

GRC
GlobalSuite AI Governance Logo
GlobalSuite AI Governance

AI governance platform for managing AI system lifecycle, risks, and compliance

GRC
FortifyData Cyber GRC Logo
FortifyData Cyber GRC

Cyber GRC platform for automating risk, compliance, and audit processes

GRC
Risk Cognizance Integrated Connected GRC Software Logo
Risk Cognizance Integrated Connected GRC Software

Integrated GRC platform connecting governance, risk, and compliance functions

GRC
Risk Cognizance Enterprise Risk Management Software Logo
Risk Cognizance Enterprise Risk Management Software

AI-powered ERM and GRC platform for compliance, risk, and audit management

GRC
Risk Cognizance GRC Platform Solution Logo
Risk Cognizance GRC Platform Solution

GRC platform for risk mgmt, compliance tracking, and governance automation

GRC
Risk Cognizance GRC Software Logo
Risk Cognizance GRC Software

AI-powered GRC platform for MSSPs/MSPs to deliver GRC-as-a-Service

GRC
Risk Cognizance GRC Software with 6 Tools Logo
Risk Cognizance GRC Software with 6 Tools

GRC platform with 6 tools for MSSPs/vCISOs to deliver GRC-as-a-Service

GRC
Risk Cognizance GRC Software Platform Logo
Risk Cognizance GRC Software Platform

GRC platform for risk management, compliance tracking, and governance processes

GRC
Risk Cognizance GRC Platform Logo
Risk Cognizance GRC Platform

GRC platform for consultants/MSSPs to automate compliance risk management

GRC
Risk Cognizance Cyber Security Risk Management Software Logo
Risk Cognizance Cyber Security Risk Management Software

Cloud-based GRC platform for multi-framework compliance & risk management

GRC
Risk Cognizance Ticket Management Logo
Risk Cognizance Ticket Management

Ticket management system for tracking and resolving security issues.

GRC
Risk Cognizance GRC Risk Management Software Logo
Risk Cognizance GRC Risk Management Software

GRC platform for risk management, compliance tracking, and risk register

GRC
Risk Cognizance GRC Tool for Mapping Compliance Levels Logo
Risk Cognizance GRC Tool for Mapping Compliance Levels

GRC platform for mapping compliance levels across regulatory frameworks

GRC
Risk Cognizance Multi-Tenant GRC Platform Logo
Risk Cognizance Multi-Tenant GRC Platform

Multi-tenant white-label GRC platform for MSSPs and organizations

GRC
Risk Cognizance Governance, Risk, and Compliance (GRC) Logo
Risk Cognizance Governance, Risk, and Compliance (GRC)

GRC platform for risk assessment, compliance management, and governance.

GRC
Diligent BoardEffect Logo
Diligent BoardEffect

Board management software for nonprofit and volunteer boards

GRC
Onspring Governance Risk & Compliance Logo
Onspring Governance Risk & Compliance

GRC platform for managing governance, risk, compliance, and vendor programs

GRC
Onspring GovCloud Logo
Onspring GovCloud

FedRAMP-authorized GRC platform for federal agencies and public sector orgs

GRC
Onspring Platform Overview Logo
Onspring Platform Overview

GRC automation platform with workflows, reporting, and task management features

GRC
Onspring Incident Management Logo
Onspring Incident Management

Incident management software for automated response and corrective actions

GRC
Onspring Internal Audit Management Logo
Onspring Internal Audit Management

Internal audit management software with workflow automation and analytics

GRC
Resolver Internal Audit Management Logo
Resolver Internal Audit Management

Internal audit management software for risk-based audit planning and execution

GRC
Resolver Risk Intelligence Logo
Resolver Risk Intelligence

Enterprise risk intelligence platform for risk mgmt, compliance & resilience

GRC
SureCloud Foundations Logo
SureCloud Foundations

GRC platform automating compliance, risk mgmt, and audit workflows for teams

GRC
SureCloud GRC Logo
SureCloud GRC

Enterprise GRC platform for risk, compliance, and third-party risk management

GRC
SureCloud Internal Audit Logo
SureCloud Internal Audit

Internal audit management platform for planning, assessment, and reporting

GRC
DeepSeas GRC Logo
DeepSeas GRC

GRC platform with automated control mapping and continuous compliance monitoring

GRC
CyberSecOp GRC as a Service Logo
CyberSecOp GRC as a Service

Cloud-based GRC platform for governance, risk mgmt, and compliance operations

GRC
Ivanti Neurons for ITSM Logo
Ivanti Neurons for ITSM

IT service management platform with workflow automation and self-service

GRC
Avertium Governance, Risk & Compliance (GRC) Logo
Avertium Governance, Risk & Compliance (GRC)

GRC services for compliance audits, program development, and ongoing management

GRC
Sprinto AI GRC Logo
Sprinto AI GRC

AI-native GRC platform for compliance, audit, vendor risk, and risk management

GRC
Conveyor AI RFP Response Software Logo
Conveyor AI RFP Response Software

AI-powered RFP and security questionnaire response automation software

GRC
Sardine Platform Logo
Sardine Platform

Fraud prevention and AML compliance platform with device intelligence and ML

GRC
AuditCue Risk Software Logo
AuditCue Risk Software

Unified GRC platform for risk, audit, and compliance management

GRC
C2 RiskStore® Logo
C2 RiskStore®

Centralized platform for managing risk, cyber, and compliance programs

GRC
Decision Focus AI-powered GRC software Logo
Decision Focus AI-powered GRC software

AI-powered GRC platform for compliance, risk, and policy management

GRC
Decision Focus Governance, Risk and Compliance Logo
Decision Focus Governance, Risk and Compliance

Unified GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management

GRC
Decision Focus GRC Software Logo
Decision Focus GRC Software

Integrated GRC platform for risk, compliance, audit, and governance management

GRC
Workiva The Workiva Platform Logo
Workiva The Workiva Platform

Cloud platform for finance, risk, and sustainability reporting with AI automation

GRC
Digital.ai Agility Logo
Digital.ai Agility

Enterprise agile planning platform for software delivery and portfolio management

GRC
Axio Axio360 Platform Logo
Axio Axio360 Platform

Cyber risk management and GRC platform

GRC
Riskonnect Integrated Risk Management Logo
Riskonnect Integrated Risk Management

Integrated risk management platform for enterprise risk and compliance management

GRC
Coalition Control Logo
Coalition Control

Cyber risk management platform with monitoring, threat detection, and compliance

GRC
CL Digital GRC Platform Logo
CL Digital GRC Platform

GRC platform for governance, risk, and compliance management

GRC
Milestone Strategic GRC Solutions Logo
Milestone Strategic GRC Solutions

Managed GRC consulting service covering compliance, risk, EHS, and legislative monitoring.

GRC
CSR uRISQ Logo
CSR uRISQ

Privacy and security risk management platform with training and compliance tools

GRC
Hitachi Cyber StandardFusion Logo
Hitachi Cyber StandardFusion

Managed GRC & privacy services combining advisory, oversight, and platform tech.

GRC
Intelecis IT Risk & Compliance Management Logo
Intelecis IT Risk & Compliance Management

IT risk and compliance management services for organizations

GRC
Kovrr AI Risk Governance Suite Logo
Kovrr AI Risk Governance Suite

GRC platform with cyber risk quantification for risk management and compliance

GRC
Logically Governance, Risk & Compliance Logo
Logically Governance, Risk & Compliance

GRC services for compliance, risk mgmt & governance across regulatory frameworks

GRC
Unknown Product Logo
Unknown Product

GRC support platform for governance, risk, and compliance management

GRC
Mead Governance, Risk & Compliance Logo
Mead Governance, Risk & Compliance

GRC consulting services for compliance, risk mgmt & cybersecurity governance

GRC
Scrut Automation Logo
Scrut Automation

GRC automation platform for compliance, risk, and security control management

GRC
Symbiant Audit Management Software Logo
Symbiant Audit Management Software

Audit management software for planning, executing, and tracking audits.

GRC
TalaTek TiGRIS Logo
TalaTek TiGRIS

FedRAMP-authorized GRC SaaS platform for compliance and risk management

GRC
Templar Shield Oil & Gas Logo
Templar Shield Oil & Gas

GRC platform for Oil & Gas industry managing operational, cyber, and ESG risks

GRC
Templar Shield Manufacturing Logo
Templar Shield Manufacturing

ServiceNow-based GRC platform for manufacturing operations and IT/OT security

GRC
Templar Shield IRM Flightpath Logo
Templar Shield IRM Flightpath

Phased migration roadmap for IRM programs from legacy GRC to ServiceNow

GRC
Templar Shield GRC/IRM Logo
Templar Shield GRC/IRM

GRC/IRM platform for risk, compliance, and governance management

GRC
Trace3 Governance, Risk, & Compliance Logo
Trace3 Governance, Risk, & Compliance

GRC consulting services for security program maturity and compliance

GRC
TraceSecurity Audit Management Logo
TraceSecurity Audit Management

GRC platform automating IT security audits and cybersecurity compliance mgmt.

GRC
Protecht Enterprise Risk Management Logo
Protecht Enterprise Risk Management

Enterprise risk management platform for risk, compliance, and audit management

GRC
Centraleyes GRC as a Service Logo
Centraleyes GRC as a Service

GRC platform with managed services providing certified experts for compliance

GRC
CISO Assistant Logo
CISO Assistant

GRC platform for cyber security program management and compliance

GRC
IntelliGRC Logo
IntelliGRC

GRC platform for compliance assessments and risk management

GRC
IntelliGRC Platform Logo
IntelliGRC Platform

GRC platform for compliance management, gap analysis, and security posture.

GRC
RegScale Platform Logo
RegScale Platform

GRC platform for FedRAMP authorization and federal compliance automation

GRC
Gambit KnightGuard for Board Assurance Logo
Gambit KnightGuard for Board Assurance

Unified platform for board-level security risk visibility and CISO reporting

GRC
CyberNovr GRC Logo
CyberNovr GRC

GRC platform with AI/ML for governance, risk mgmt & compliance automation

GRC
NovrGRC Logo
NovrGRC

GRC platform for compliance, risk management, and cybersecurity validation

GRC
Defy Security AI Governance Logo
Defy Security AI Governance

AI governance service for policy development, model oversight, and compliance

GRC
Anecdotes Unified GRC Program Logo
Anecdotes Unified GRC Program

Unified GRC platform with AI agents for governance, risk, and compliance mgmt.

GRC
Anecdotes GRC Logo
Anecdotes GRC

GRC platform for gaming industry with automated compliance and risk management

GRC
Anecdotes GRC for Financial Services Logo
Anecdotes GRC for Financial Services

GRC platform for financial services with continuous risk monitoring

GRC
Asimily Governance, Risk, and Compliance Logo
Asimily Governance, Risk, and Compliance

GRC platform for IoT, OT, and IoMT device security and compliance management

GRC
SafePaaS ProcessPaaS Logo
SafePaaS ProcessPaaS

Business process automation platform for controls management and compliance

GRC
SafePaaS ARCPaaS Logo
SafePaaS ARCPaaS

Unified platform for enterprise-wide audit, risk, and compliance management

GRC
ProcessGene GRC Software Logo
ProcessGene GRC Software

Process-driven GRC software for compliance, risk control, and regulation mgmt.

GRC
NCS Soft eTHIC GRC Logo
NCS Soft eTHIC GRC

AI-powered GRC automation platform for audit, risk, and compliance management

GRC
NCS eTHIC GRC Logo
NCS eTHIC GRC

AI-powered GRC automation platform for audit, risk, and compliance management

GRC
Kratikal Governance, Risk and Compliance (GRC) Logo
Kratikal Governance, Risk and Compliance (GRC)

GRC platform for risk management, compliance automation, and governance services

GRC
Avertro CyberHQ® Logo
Avertro CyberHQ®

GRC platform for compliance management, risk quantification, and controls

GRC
Avertro CyberHQ® Connect Logo
Avertro CyberHQ® Connect

Native integration toolkit for GRC and threat teams with automated compliance

GRC
Avertro Threat Defense Augmented GRC Logo
Avertro Threat Defense Augmented GRC

Next-gen GRC platform with AI-powered threat modeling and compliance automation

GRC
CONTECHNET ISMS-Modul BSI IT-Grundschutz Logo
CONTECHNET ISMS-Modul BSI IT-Grundschutz

ISMS software for implementing BSI IT-Grundschutz standards 200-1, 200-2, 200-3

GRC
CONTECHNET ISMS Tool INDITOR® ISO Logo
CONTECHNET ISMS Tool INDITOR® ISO

ISMS software for ISO 27001/27002 compliance with integrated risk mgmt

GRC
CONTECHNET INSCAN Logo
CONTECHNET INSCAN

Network scanning & import tool for IT asset discovery and inventory mgmt

GRC
Daitasoft DaitaGRC Logo
Daitasoft DaitaGRC

GRC platform for managing compliance, controls, testing, and remediation

GRC
DaitaSoft Controls Logo
DaitaSoft Controls

GRC platform module for managing security and compliance controls

GRC
GRC (Governance, Risk & Compliance) Logo
GRC (Governance, Risk & Compliance)

GRC platform for achieving and maintaining continuous compliance

GRC
Spektrum Labs Cyber Resilience Platform Logo
Spektrum Labs Cyber Resilience Platform

Platform for continuous validation and proof of cybersecurity safeguards

GRC
SATARK AI Logo
SATARK AI

AI-powered cybersecurity platform with specialized agents for leadership tasks

GRC
RISMA Systems GRC Platform Logo
RISMA Systems GRC Platform

GRC platform for governance, risk management, and compliance operations

GRC
Oktacron IRMS Logo
Oktacron IRMS

GRC platform for managing compliance, risk assessment, and security policies

GRC
Finosec Logo
Finosec

Automated governance & compliance platform for financial institutions

GRC
Compyl GRC Platform Logo
Compyl GRC Platform

GRC platform for compliance, risk, vendor mgmt with automated evidence collection

GRC
Saidot AI Governance Platform Logo
Saidot AI Governance Platform

AI governance platform for risk mgmt, compliance, and EU AI Act requirements

GRC
Carbide Platform Logo
Carbide Platform

GRC platform for security program mgmt & multi-framework compliance.

GRC
CISOteria Logo
CISOteria

CISO-focused platform for cyber strategy, risk management, and governance.

GRC
Citalid Cyber Governance Platform Logo
Citalid Cyber Governance Platform

Cyber risk governance platform using financial quantification for exec-level decisions.

GRC
Continuum GRC Logo
Continuum GRC

GRC platform automating compliance, risk assessment & audit across 100+ frameworks.

GRC
CyberCyte GRC Management Logo
CyberCyte GRC Management

Automated GRC platform for risk, compliance, and audit management.

GRC
CyberGuard360 Platform Logo
CyberGuard360 Platform

Cybersecurity & compliance platform suite for SMBs.

GRC
ditno Network Governance Logo
ditno Network Governance

Network governance tool for exposure computation and compliance in hybrid envs.

GRC
Enveedo Cyber Insurance / Risk Mgmt Platform Logo
Enveedo Cyber Insurance / Risk Mgmt Platform

Platform for building security programs and simplifying cyber insurance procurement.

GRC
Enveedo Platform Logo
Enveedo Platform

Integrated platform for managing cybersecurity programs, risk, and compliance.

GRC
Hackmetrix OS Logo
Hackmetrix OS

AI-powered GRC & security ops platform for CISOs automating compliance workflows.

GRC
Havoc Shield Logo
Havoc Shield

All-in-one cybersecurity platform with 12 bundled tools for SMBs.

GRC
IRM SYNERGi GRC Platform Logo
IRM SYNERGi GRC Platform

Cloud-based GRC platform for risk, compliance, audit & vendor mgmt.

GRC
IRM SYNERGi Logo
IRM SYNERGi

Cloud-based GRC platform for compliance, risk management & reporting.

GRC
Netswitch CyberRisk Governance System Logo
Netswitch CyberRisk Governance System

GRC platform unifying cyber risk, compliance, and governance for SMBs/nonprofits.

GRC
Netswitch SecurIA Logo
Netswitch SecurIA

Cyber health mgmt platform covering discovery, defense, and GRC.

GRC
Netswitch CyberRisk Governance (CRG) Logo
Netswitch CyberRisk Governance (CRG)

Patent-protected GRC platform with six-pillar cyber risk governance framework.

GRC
Nexagate NSI Logo
Nexagate NSI

Unified platform for compliance mgmt, threat visibility & endpoint protection.

GRC
Onyxia Security Stack Map Logo
Onyxia Security Stack Map

Maps security stack to NIST 2.0 framework to identify gaps & redundancies.

GRC
Onyxia Cyber Mobile App Logo
Onyxia Cyber Mobile App

Mobile app for managing and monitoring an org's cybersecurity program on the go.

GRC
Onyxia Cybersecurity Mgmt Platform Logo
Onyxia Cybersecurity Mgmt Platform

AI-powered platform for CISO security program mgmt, reporting & risk visibility.

GRC
Onyxia Preemptive Cyber Defense Platform Logo
Onyxia Preemptive Cyber Defense Platform

AI-driven platform for preemptive security program mgmt and cyber risk planning.

GRC
Onyxia OnyxAI Logo
Onyxia OnyxAI

AI-driven predictive engine for CISO security program mgmt & optimization.

GRC
Onyxia CPM Logo
Onyxia CPM

Platform for tracking & managing cybersecurity program performance via CPIs.

GRC
Onyxia Cyber Platform Logo
Onyxia Cyber Platform

Cybersecurity mgmt platform unifying security tools via integrations.

GRC
Ostendio MyVCM Logo
Ostendio MyVCM

GRC platform for MSPs/MSSPs to manage multi-client security & compliance.

GRC
Ostendio GRC Platform Logo
Ostendio GRC Platform

GRC platform for multi-framework compliance, risk, and vendor assessments.

GRC
Pligence GRC Lens Logo
Pligence GRC Lens

GRC platform for risk management, maturity assessment, and compliance.

GRC
ProtectedIT GRC Logo
ProtectedIT GRC

Managed GRC service covering risk assurance, compliance, and security advisory.

GRC
Qontrol Pilot Logo
Qontrol Pilot

vCISO mission platform for compliance, risk, ISMS, reporting & collaboration.

GRC
Quantivate GRC Software Platform Logo
Quantivate GRC Software Platform

SaaS GRC platform for enterprise risk, compliance, and governance mgmt.

GRC
Quantivate GRC Software Suite Logo
Quantivate GRC Software Suite

Integrated GRC platform for enterprise risk, compliance, and audit mgmt.

GRC
Quantivate Issue Management Software Logo
Quantivate Issue Management Software

GRC issue tracking and remediation module within the Quantivate GRC Suite.

GRC
Quantivate ITRM Solution Logo
Quantivate ITRM Solution

GRC platform for IT & cyber risk management in regulated industries.

GRC
Quantivate Audit Solution Logo
Quantivate Audit Solution

GRC platform for managing internal audit lifecycle aligned with enterprise risk.

GRC
Quantum Fort Cyber-risk Platform Logo
Quantum Fort Cyber-risk Platform

Cyber-risk platform linking security spend to financial metrics for finance leaders.

GRC
Quantum Fort Risk-as-a-Service Platform Logo
Quantum Fort Risk-as-a-Service Platform

SaaS cyber risk platform translating technical threats into board-level insights.

GRC
Relyance AI Unified Obligations Logo
Relyance AI Unified Obligations

AI-powered GRC platform unifying regulations, frameworks, and policies.

GRC
Rencore Governance for Power Platform Logo
Rencore Governance for Power Platform

Governance tool for Microsoft Power Platform covering apps, flows, BI, and Copilots.

GRC
Rencore Governance Logo
Rencore Governance

M365 governance tool for Teams, SharePoint, OneDrive, and Copilot.

GRC
RiskImmune Studio Logo
RiskImmune Studio

No-code platform for building custom GRC, TPRM, and ERM applications.

GRC
RiskImmune AI Assistant Logo
RiskImmune AI Assistant

AI assistant for defensible GRC, TPRM & compliance decisions with source citations.

GRC
RiskImmune RMaaS Logo
RiskImmune RMaaS

Hybrid RMaaS combining a no-code GRC platform with expert risk advisory.

GRC
RiskImmune IRM Logo
RiskImmune IRM

Unified IRM platform with AI-driven risk quantification and compliance automation.

GRC
RiskImmune GRC Platform Logo
RiskImmune GRC Platform

GRC platform with 536 pre-built controls across 6 compliance frameworks.

GRC
RTX Logo
RTX

Aerospace & defense corp. developing missiles, drone defense & aviation systems.

GRC
ScalePad Lifecycle Manager Logo
ScalePad Lifecycle Manager

Customer success platform for MSPs to plan, report, and manage client IT.

GRC
Secberus Cyber Governance Platform Logo
Secberus Cyber Governance Platform

Data-centric GRC platform for queryable, automated governance across IT ecosystems.

GRC
Secberus Governance Platform & CMAI API Logo
Secberus Governance Platform & CMAI API

GRC platform and compliance mapping API for MSSPs and consultants.

GRC
Secberus for OEM Logo
Secberus for OEM

Embeddable GRC APIs for ISVs to add compliance & governance features.

GRC
Sennovate GRC Services Logo
Sennovate GRC Services

Managed GRC services for governance, risk, and compliance alignment.

GRC
Sydekick Logo
Sydekick

Cyber resilience & governance SaaS platform for SMEs.

GRC
Tenacy Logo
Tenacy

GRC platform for cyber governance, risk, compliance, and reporting.

GRC
Trustero AI Suite Logo
Trustero AI Suite

AI-powered GRC platform for compliance automation and control assurance.

GRC
Vendict Logo
Vendict

AI-native platform for security questionnaire automation and GRC/TPRM.

GRC
X-Analytics Logo
X-Analytics

GRC platform that quantifies cyber risk in financial terms for exec reporting.

GRC
Zeguro Cyber Safety Logo
Zeguro Cyber Safety

Holistic cyber risk management platform for SMBs with training, monitoring, and insurance.

GRC
ZERON Logo
ZERON

AI-powered platform for cyber risk quantification, mgmt, and compliance.

GRC
Eramba Logo
Eramba

A community-driven GRC solution that is simple, affordable, and open-source.

GRC
Free
Sphyrna Verity Logo
Sphyrna Verity

GRC platform for compliance management, risk tracking, and policy management

GRC
Drata Continuous Trust Logo
Drata Continuous Trust

AI-native GRC platform for compliance automation, risk mgmt & security reviews

GRC
ISO2HANDLE Quality Management Logo
ISO2HANDLE Quality Management

Quality, safety, HR & environment management software for QHSE managers

GRC
Zania Logo
Zania

Zania is an AI-driven platform that automates security and compliance tasks using autonomous agents for security inquiries, compliance assessments, and privacy regulation adherence.

GRC
Uno AI Agents Native GRC Platform Logo
Uno AI Agents Native GRC Platform

AI-native GRC platform for governance, risk, compliance, and resilience

GRC

