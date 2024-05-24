Loading...
AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires
Third-party risk mgmt platform for monitoring operational & cyber risks
AI-accelerated third-party risk mgmt platform for vendor security oversight
AI-native platform for cyber risk quantification, exposure & vendor mgmt.
AI-native platform for third-party cyber risk mgmt & vendor assessment
Platform for managing third-party vendor risk across lifecycle stages
Third-party cyber risk mgmt platform with continuous monitoring & remediation
Platform for managing third-party & supply chain risks across multiple domains
Software platform for managing third-party vendor risk and compliance
AI platform for due diligence, DDQ/RFP response & vendor risk mgmt in finance
End-to-end TPRM platform with advisory, managed services, and cloud tools
Continuous monitoring platform for third-party supplier and location risks
Risk & compliance mgmt platform for vendor, third-party & internal risk
Healthcare-focused risk management platform with AI-powered risk assessment
AI-powered TPRM platform for vendor risk assessment, monitoring & remediation
Third-party risk mgmt platform with real-time insights & supplier collaboration
A security solution that identifies and remediates cybersecurity vulnerabilities across third-party ecosystems through continuous monitoring and risk assessment.
SOCRadar Supply Chain Intelligence monitors over 50 million companies to assess and manage cybersecurity risks across organizational supply chains through automated detection, dynamic risk scoring, and real-time threat intelligence.
AI-powered platform for automating security questionnaire responses
Platform for managing security questionnaires and showcasing security posture
Third-party risk mgmt platform for vendor security assessments & monitoring
AI-powered platform for automating vendor risk assessment and scoring
On-demand cyber risk mgmt platform for healthcare third-party & enterprise risk
AI-driven third-party risk assessment platform with cybersecurity posture mgmt
Third-party vendor risk assessment and continuous monitoring platform
Platform for managing security risk during mergers and acquisitions
Third-party risk mgmt platform for supply chain & vendor security oversight
Automated vendor risk assessment and management platform
Platform for managing vendor risk across third-party relationships
Cloud-based platform for continuous third-party & supply chain cyber risk mgmt
Third-party risk mgmt platform with cyber ratings, due diligence & monitoring
Platform for enterprise & third-party cyber risk mgmt with security ratings
Platform for managing third-party due diligence and vendor risk assessments
Platform for managing vendor risk across the entire third-party lifecycle
Continuous monitoring platform for third-party cybersecurity risk assessment
Third-party vendor risk mgmt platform with continuous monitoring & assessments
Automates third-party vendor risk assessment, monitoring, and compliance mgmt.
Security rating platform for third-party risk assessment and quantification
Third-party risk mgmt platform for vendor security monitoring & assessment
Vendor risk management platform for evaluating and monitoring third-party risks
Supply chain cyber risk mgmt platform for vendor monitoring & assessment
Automates third-party due diligence, screening, and risk assessments
Third-party risk intelligence platform with automated monitoring and scoring
TPRM software for vendor lifecycle management and risk assessment
AI-powered TPRM platform for automated vendor risk assessment and monitoring
AI agent that automates vendor communication for TPRM questionnaires
AI agent that auto-populates third-party security questionnaires
AI agent for real-time third-party digital footprint mapping and monitoring
AI agent for continuous third-party threat intel monitoring and reporting
AI agent for automated third-party digital footprint discovery and assessment
AI agent that identifies fourth-party vendors and shadow vendors via DNS
AI agent that automates contract review and risk analysis for TPRM
AI agent that generates risk summaries for third-party vendor assessments
AI agent that detects third-party breaches in real-time from multiple sources
AI agent for continuous third-party risk monitoring and assessment
AI agent that auto-discovers shadow third parties for TPRM programs
AI agent that auto-classifies and updates vendor tiers in real-time for TPRM
AI agent that automates third-party compliance documentation extraction
AI agent that collects and analyzes public records for vendor risk assessment
AI agent that automates vendor interaction for TPRM processes
AI agent that automates vendor intake form parsing for TPRM onboarding
Free TPSRM platform for EDU using HECVAT questionnaires to assess vendors
TPRM software for evaluating, monitoring, and controlling supplier risks
Platform for managing third-party vendor risks across the lifecycle
Third-party risk assessment database with 18K+ validated assessments
Third-party risk mgmt platform for threat & vulnerability response
Third-party security posture management platform for continuous vendor risk mgmt
TPRM platform with continuous attack surface monitoring and auto-validated surveys
Security ratings platform for third-party risk and attack surface mgmt.
Platform for assessing and monitoring third-party vendor security risks
Managed third-party risk mgmt service with vendor assessments & compliance
Third-party risk mgmt platform with vendor assessment and risk intelligence
End-to-end TPRM solution with vendor risk analysis and documentation mgmt.
Enhanced due diligence service for third-party vendor risk assessment
AI-powered platform for automating RFP and DDQ responses in financial services
Invoice management and reconciliation platform for network managers
Cloud-based TPRM platform for vendor risk assessments and VRM automation
Generative AI solution for automating risk and due diligence questionnaires
Third-party risk monitoring platform with real-time alerts and reporting
Real-time alert system for monitoring third-party vendor risks and events
Third-party risk intelligence platform with real-time alerts and reports
Managed TPRM services providing expert support for vendor risk assessments
Platform for managing vendor risks across the entire third-party lifecycle
Vendor management platform for third-party risk and compliance oversight
Supply chain cyber risk mgmt platform with AI vendor detection & monitoring
Due diligence services with multilingual analysts for investigations
Real-time monitoring tool for negative news, watchlists, sanctions, and PEP data
Platform for assessing, monitoring, and mitigating vendor and supplier risks
Browser extension that automates security questionnaire completion using AI
Trust center platform for sharing security docs & automating vendor reviews
AI agents automate security questionnaires, RFPs, and customer trust workflows
Managed service for assessing and monitoring third-party supplier risks
Managed service for supplier assessments and vendor risk management
Platform for assessing and managing vendor risk through questionnaires.
Standardized supplier security assessment framework for third-party risk mgmt.
Collaborative platform for supplier due diligence and supply chain risk mgmt.
AI-powered platform for vendor security assessments and TPRM automation
AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires
AI-powered trust center for automating security questionnaires & vendor assessments
Merchant & vendor risk mgmt platform for banks, PSPs, and enterprises
AI-powered compliance automation platform for supplier risk and audit management
SaaS platform for managing first-party and third-party security risks
Digital questionnaire platform for third-party risk management and vendor assessments
Cyber risk rating platform for continuous security assessment & TPRM
Managed TPRM services for vendor assessment and risk response
Managed TPRM services for vendor assessment and risk response
Automated partner onboarding system for uRISQ privacy and security solution
Automated vendor risk mgmt platform for assessing third-party privacy practices
Monitors third-party vendors for supply chain cyber risks and breaches
Third-party software risk mgmt platform for vendor security assessment
Platform for securing software supply chain, AI models, and vendor software
C-SCRM platform for vendor risk mgmt & supply chain security monitoring
Third-party software risk mgmt platform for SBOM analysis & monitoring
Managed vendor risk management service for healthcare organizations
Automates vendor risk assessments and third-party risk management workflows.
Third-party risk management service for vendor security assessment
Supply chain risk mgmt platform for vendor threat monitoring & prioritization
Real-time third-party cyber risk mgmt platform for supply chain monitoring
ServiceNow-based platform for third-party and vendor risk management
Third-party cyber risk mgmt platform for vendor assessments & monitoring
AI-driven platform to discover, assess, and respond to third-party supply chain risks.
Third-party risk mgmt services with AI-driven monitoring & vendor oversight
Cybersecurity ratings platform for tracking vendor and supply chain risk
AI-driven TPRM platform automating vendor onboarding, risk assessment, and compliance.
Third-party risk management platform with AI-powered vendor assessments
AI agent automating vendor due diligence, evidence collection, and TPRM workflows
Third-party vendor risk assessment and management platform
Branded hub for sharing security docs and deflecting security questionnaires
AI-powered security questionnaire automation with human analyst oversight
Monitors third-party vendors for breaches, leaks, and targeting threats
Advisory service for identifying and mitigating supply chain security risks
Privacy-preserving risk signal sharing platform for financial institutions
Third-party risk monitoring platform for continuous vendor security visibility
Supplier information management software for ISO 27036 compliance
Security ratings & vendor risk mgmt platform for cyber risk assessment
Analytics platform for security review and trust program performance metrics
Trust Center platform for security teams to share security posture with buyers
AI-powered TPRM platform for continuous vendor risk monitoring and assessment
Platform for managing third-party risk and vendor security assessments
Automated Register of Information (RoI) generator for DORA compliance
Third-party risk management platform for healthcare organizations
AI-powered forensic assessment platform for third-party vendor risk analysis
Monitors third-party vendor access to critical assets and data in real-time
AI-powered third-party risk assessment and vendor security monitoring platform
Automated vendor risk assessment, scoring, and remediation tracking platform.
AI-driven supplier cyber risk assessment tool for supply chain C-SCRM.