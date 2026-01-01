ASPIA Third-Party Risk Management Solution Logo

ASPIA Third-Party Risk Management Solution

Third-party vendor risk assessment and continuous monitoring platform

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

ASPIA Third-Party Risk Management Solution Description

ASPIA Third-Party Risk Management Solution is a platform designed to assess and monitor security risks associated with third-party vendors. The solution addresses vulnerabilities introduced by external partnerships through vendor assessment and continuous monitoring capabilities. The platform conducts security assessments of third-party vendors to evaluate their security measures, regulatory compliance, and risk profiles. It implements real-time monitoring mechanisms to track changes in third-party risk profiles and enables prompt response to potential issues. The solution automates the due diligence process for onboarding new vendors, streamlining the evaluation of credentials and adherence to security standards. It assigns risk scores to third-party entities based on various factors, facilitating prioritization and focused attention on high-risk vendors. The platform includes contractual tracking functionality to monitor and enforce contractual obligations related to security and compliance, ensuring third parties adhere to agreed-upon standards. Organizations can use the solution to align with regulatory requirements by monitoring and enforcing compliance standards across their vendor ecosystem.

ASPIA Third-Party Risk Management Solution FAQ

Common questions about ASPIA Third-Party Risk Management Solution including features, pricing, alternatives, and user reviews.

ASPIA Third-Party Risk Management Solution is Third-party vendor risk assessment and continuous monitoring platform developed by ASPIA Infotech Pvt. Ltd.. It is a GRC solution designed to help security teams with Automation, Compliance, Continuous Monitoring.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →