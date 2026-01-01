Bitsight Continuous Monitoring
Bitsight Continuous Monitoring
Bitsight Continuous Monitoring Description
Bitsight Continuous Monitoring is a third-party risk management platform that provides real-time visibility into vendor cybersecurity posture. The platform monitors over 40 million organizations worldwide and uses correlated risk vectors to assess vendor likelihood of experiencing ransomware attacks or data breaches. The solution offers automated security monitoring that replaces manual questionnaires with continuous assessment capabilities. It includes fourth-party risk management through automatic product discovery to identify vendor dependencies and concentrated risk areas. The platform provides visibility into digital assets including cloud services and shadow IT applications. Framework Intelligence automates the parsing and mapping of vendor documentation to compliance frameworks including SIG Lite, NIST CSF 2.0, ISO 27001, HECVAT, CIS, JAMA/JAPIA, MVSP, TISAX, and CMMC. The proprietary Dynamic Vulnerability Exploit (DVE) Score evaluates the likelihood of vulnerabilities being exploited within vendor networks. The platform includes vulnerability detection and response capabilities for managing zero-day events across vendor portfolios. Users can initiate vendor outreach, track responses to critical vulnerabilities, and distribute templated questionnaires to assess exposure. The system centralizes vendor communication and enables evidence-based collaboration for remediation efforts. Bitsight Continuous Monitoring integrates with VRM, GRC tools, and data feeds to provide an end-to-end solution. The platform generates framework-aligned reports and provides risk analytics dashboards for communicating third-party risk insights across organizations.
