Orpheus Third-Party Risk Management Logo

Orpheus Third-Party Risk Management

Cloud-based platform for continuous third-party & supply chain cyber risk mgmt

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Orpheus Third-Party Risk Management Description

Orpheus Third-Party Risk Management is a cloud-based SaaS platform that monitors and assesses cyber risk in third parties and supply chains on an ongoing basis. The platform operates without requiring input from vendors, making it scalable and immediately actionable. The solution combines threat intelligence with vulnerability analysis to calculate the likelihood of entities becoming victims of cyber attacks. It provides threat-led cyber risk ratings that incorporate threat actor activity, including dark web mentions and analyst intelligence, alongside attack surface analysis. The platform includes risk-based vulnerability management capabilities that identify severe unpatched CVEs currently being exploited by threat actors requiring urgent remediation. Organizations can add multiple entities to monitor, view changes in risk ratings over time, and generate summary reports for all monitored organizations. The system is designed to align with NIST principles for supply chain security, moving beyond point-in-time self-assessment questionnaires to provide continuous risk monitoring. Orpheus is described as a government-accredited threat intelligence company, and the platform enables organizations to proactively identify and respond to threats emanating from their supply chain.

Orpheus Third-Party Risk Management FAQ

Common questions about Orpheus Third-Party Risk Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Orpheus Third-Party Risk Management is Cloud-based platform for continuous third-party & supply chain cyber risk mgmt developed by Orpheus. It is a GRC solution designed to help security teams with Attack Surface Mapping, Cloud Security, Continuous Monitoring.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →