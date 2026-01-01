Thomas Murray Orbit Intelligence Logo

Thomas Murray Orbit Intelligence

Third-party risk mgmt platform with cyber ratings, due diligence & monitoring

GRC
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Thomas Murray Orbit Intelligence Description

Thomas Murray Orbit Intelligence is a third-party risk management platform that centralizes risk analysis, data, and monitoring for organizations managing exposure to third parties and service providers. The platform consists of three integrated modules: Orbit Intelligence provides a portfolio risk dashboard with structured data profiles and risk assessments on monitored organizations. Users can access expert risk assessments or analyze companies using custom frameworks for continuous monitoring and centralized reporting. Orbit Diligence automates due diligence questionnaires (DDQ) and request for information (RFI) processes. The module includes a library of off-the-shelf questionnaires and risk frameworks, enabling organizations to migrate from email and Excel-based workflows to digitized assessments with automation capabilities. Orbit Security delivers security ratings for continuous monitoring of cyber security posture across organizations and their third-party ecosystem. The module uses AI threat intelligence to quantify cyber risk, provides external visibility into security exposures, and offers sector-by-sector benchmarking capabilities. The platform serves organizations across multiple sectors including financial services, with a focus on vendor selection, due diligence, and third-party cyber risk management. Thomas Murray, founded in 1994, provides the underlying risk intelligence and assessments that power the platform.

Thomas Murray Orbit Intelligence FAQ

Common questions about Thomas Murray Orbit Intelligence including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Thomas Murray Orbit Intelligence is Third-party risk mgmt platform with cyber ratings, due diligence & monitoring developed by Thomas Murray. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Continuous Monitoring, Cyber Risk Consulting.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →