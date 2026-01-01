Thomas Murray Orbit Intelligence
Thomas Murray Orbit Intelligence Description
Thomas Murray Orbit Intelligence is a third-party risk management platform that centralizes risk analysis, data, and monitoring for organizations managing exposure to third parties and service providers. The platform consists of three integrated modules: Orbit Intelligence provides a portfolio risk dashboard with structured data profiles and risk assessments on monitored organizations. Users can access expert risk assessments or analyze companies using custom frameworks for continuous monitoring and centralized reporting. Orbit Diligence automates due diligence questionnaires (DDQ) and request for information (RFI) processes. The module includes a library of off-the-shelf questionnaires and risk frameworks, enabling organizations to migrate from email and Excel-based workflows to digitized assessments with automation capabilities. Orbit Security delivers security ratings for continuous monitoring of cyber security posture across organizations and their third-party ecosystem. The module uses AI threat intelligence to quantify cyber risk, provides external visibility into security exposures, and offers sector-by-sector benchmarking capabilities. The platform serves organizations across multiple sectors including financial services, with a focus on vendor selection, due diligence, and third-party cyber risk management. Thomas Murray, founded in 1994, provides the underlying risk intelligence and assessments that power the platform.
