SAFE Monitoring AI Agent

AI agent for continuous third-party risk monitoring and assessment

GRC
Commercial
SAFE Monitoring AI Agent Description

SAFE Monitoring AI Agent (PulseTrack) is a third-party risk management solution that provides continuous monitoring of vendor risk signals. The agent monitors multiple data sources including assessments, threat intelligence, vendor monitoring sources, questionnaire completion status, contract metadata, and relationship context. The system operates by continuously monitoring for posture degradation, breaches, and new risk signals across all third parties. It detects overdue or pending items such as incomplete questionnaires and correlates changes with business context to identify high-priority risks. The agent suggests next steps for notifying third parties or escalating issues internally. The platform creates risk trend timelines to track posture evolution and compliance gaps over time. It generates alerts for reassessments based on posture changes, pending obligations, contract expiry, SLA breaches, or new vulnerabilities. Alerts include suggested actions such as vendor notification, internal escalation, or reassessment initiation. The monitoring operates on an always-on basis rather than periodic point-in-time reviews, providing real-time visibility into third-party risks. The agent aggregates risk signals from disparate sources into a central view and tracks vendor risk posture changes continuously.

SAFE Monitoring AI Agent FAQ

Common questions about SAFE Monitoring AI Agent including features, pricing, alternatives, and user reviews.

SAFE Monitoring AI Agent is AI agent for continuous third-party risk monitoring and assessment developed by Safe Security. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Automation, Compliance.

