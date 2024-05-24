Panorays Logo

Panorays is a third-party cyber risk management platform that combines external attack surface monitoring with automated security questionnaires to assess, remediate, and continuously monitor vendor security postures.

208 Alternatives to Panorays

Thomas Murray Orbit Risk Logo
Thomas Murray Orbit Risk

Third-party risk mgmt platform for monitoring operational & cyber risks

GRC
Bitsight Third-Party Risk Management Logo
Bitsight Third-Party Risk Management

AI-accelerated third-party risk mgmt platform for vendor security oversight

GRC
SAFE Balbix Logo
SAFE Balbix

AI-native platform for cyber risk quantification, exposure & vendor mgmt.

GRC
Black Kite Global Adaptive AI Assessment Framework (BK-GA³™) Logo
Black Kite Global Adaptive AI Assessment Framework (BK-GA³™)

AI-native platform for third-party cyber risk mgmt & vendor assessment

GRC
ProcessUnity Third-Party Risk Management Logo
ProcessUnity Third-Party Risk Management

Platform for managing third-party vendor risk across lifecycle stages

GRC
Tenchi Zanshin Logo
Tenchi Zanshin

Third-party cyber risk mgmt platform with continuous monitoring & remediation

GRC
3rdRisk Platform Logo
3rdRisk Platform

Platform for managing third-party & supply chain risks across multiple domains

GRC
BLINDSPOT Logo
BLINDSPOT

Risk intelligence platform for supply chain cyber risk assessment & monitoring

GRC
Fortrex Technologies VendorPoint Logo
Fortrex Technologies VendorPoint

Software platform for managing third-party vendor risk and compliance

GRC
CENTRL AI-Powered Diligence Platform Logo
CENTRL AI-Powered Diligence Platform

AI platform for due diligence, DDQ/RFP response & vendor risk mgmt in finance

GRC
Abilene Advisors Supplier Shield Logo
Abilene Advisors Supplier Shield

End-to-end TPRM platform with advisory, managed services, and cloud tools

GRC
Supply Wisdom Continuous Monitoring Logo
Supply Wisdom Continuous Monitoring

Continuous monitoring platform for third-party supplier and location risks

GRC
C2 Risk RiskStore® Logo
C2 Risk RiskStore®

Risk & compliance mgmt platform for vendor, third-party & internal risk

GRC
Censinet RiskOps™ Logo
Censinet RiskOps™

Healthcare-focused risk management platform with AI-powered risk assessment

GRC
Mitratech Prevalent Logo
Mitratech Prevalent

AI-powered TPRM platform for vendor risk assessment, monitoring & remediation

GRC
Risk Ledger Third-Party Risk Management Logo
Risk Ledger Third-Party Risk Management

Third-party risk mgmt platform with real-time insights & supplier collaboration

GRC
Whistic AI Logo
Whistic AI

AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires

GRC
BlueVoyant Supply Chain Defense Logo
BlueVoyant Supply Chain Defense

A security solution that identifies and remediates cybersecurity vulnerabilities across third-party ecosystems through continuous monitoring and risk assessment.

GRC
SOC Radar Supply Chain Intelligence Logo
SOC Radar Supply Chain Intelligence

SOCRadar Supply Chain Intelligence monitors over 50 million companies to assess and manage cybersecurity risks across organizational supply chains through automated detection, dynamic risk scoring, and real-time threat intelligence.

GRC
ResponseHub Security Questionnaires Logo
ResponseHub Security Questionnaires

AI-powered platform for automating security questionnaire responses

GRC
Secureframe Trust Logo
Secureframe Trust

Platform for managing security questionnaires and showcasing security posture

GRC
Vanta Third Party Risk Management Logo
Vanta Third Party Risk Management

Third-party risk mgmt platform for vendor security assessments & monitoring

GRC
Uno Third Party Risk Management Logo
Uno Third Party Risk Management

AI-powered platform for automating vendor risk assessment and scoring

GRC
Censinet One™ Logo
Censinet One™

On-demand cyber risk mgmt platform for healthcare third-party & enterprise risk

GRC
Panorays Risk DNA Logo
Panorays Risk DNA

AI-driven third-party risk assessment platform with cybersecurity posture mgmt

GRC
ASPIA Third-Party Risk Management Solution Logo
ASPIA Third-Party Risk Management Solution

Third-party vendor risk assessment and continuous monitoring platform

GRC
ArmorCode Mergers and Acquisitions Security Logo
ArmorCode Mergers and Acquisitions Security

Platform for managing security risk during mergers and acquisitions

GRC
Sec1 Third-Party Risk Management Logo
Sec1 Third-Party Risk Management

Third-party risk mgmt platform for supply chain & vendor security oversight

GRC
Allgress Vendor Management Solution Logo
Allgress Vendor Management Solution

Automated vendor risk assessment and management platform

GRC
Archer Third-Party Risk Management Logo
Archer Third-Party Risk Management

Platform for managing vendor risk across third-party relationships

GRC
Orpheus Third-Party Risk Management Logo
Orpheus Third-Party Risk Management

Cloud-based platform for continuous third-party & supply chain cyber risk mgmt

GRC
Thomas Murray Orbit Intelligence Logo
Thomas Murray Orbit Intelligence

Third-party risk mgmt platform with cyber ratings, due diligence & monitoring

GRC
Thomas Murray Orbit Security Logo
Thomas Murray Orbit Security

Platform for enterprise & third-party cyber risk mgmt with security ratings

GRC
Thomas Murray Orbit Diligence Logo
Thomas Murray Orbit Diligence

Platform for managing third-party due diligence and vendor risk assessments

GRC
Bitsight Vendor Risk Management Logo
Bitsight Vendor Risk Management

Platform for managing vendor risk across the entire third-party lifecycle

GRC
Bitsight Continuous Monitoring Logo
Bitsight Continuous Monitoring

Continuous monitoring platform for third-party cybersecurity risk assessment

GRC
STYX Third-Party Risk Management Solution Logo
STYX Third-Party Risk Management Solution

Third-party vendor risk mgmt platform with continuous monitoring & assessments

GRC
ResilientX TPRM Logo
ResilientX TPRM

Automates third-party vendor risk assessment, monitoring, and compliance mgmt.

GRC
ResilientX Security Rating Logo
ResilientX Security Rating

Security rating platform for third-party risk assessment and quantification

GRC
ResilientX Third-Party Risk Management Logo
ResilientX Third-Party Risk Management

Third-party risk mgmt platform for vendor security monitoring & assessment

GRC
ResilientX Vendor Risk Management Logo
ResilientX Vendor Risk Management

Vendor risk management platform for evaluating and monitoring third-party risks

GRC
ResilientX Supply Chain Cyber Risk Management Logo
ResilientX Supply Chain Cyber Risk Management

Supply chain cyber risk mgmt platform for vendor monitoring & assessment

GRC
OneTrust Third-Party Due Diligence Logo
OneTrust Third-Party Due Diligence

Automates third-party due diligence, screening, and risk assessments

GRC
OneTrust Third-Party Risk Exchange Logo
OneTrust Third-Party Risk Exchange

Third-party risk intelligence platform with automated monitoring and scoring

GRC
LogicManager Third Party Risk Management Logo
LogicManager Third Party Risk Management

TPRM software for vendor lifecycle management and risk assessment

GRC
Safe Security Autonomous TPRM Logo
Safe Security Autonomous TPRM

AI-powered TPRM platform for automated vendor risk assessment and monitoring

GRC
SAFE Communication AI Agent Logo
SAFE Communication AI Agent

AI agent that automates vendor communication for TPRM questionnaires

GRC
SAFE Questionnaire Analyzer AI Agent Logo
SAFE Questionnaire Analyzer AI Agent

AI agent that auto-populates third-party security questionnaires

GRC
SAFE Digital Footprint AI Agent Logo
SAFE Digital Footprint AI Agent

AI agent for real-time third-party digital footprint mapping and monitoring

GRC
SAFE Threat Intel AI Agent Logo
SAFE Threat Intel AI Agent

AI agent for continuous third-party threat intel monitoring and reporting

GRC
LookOut SAFE’s Outside-In AI Agent Logo
LookOut SAFE’s Outside-In AI Agent

AI agent for automated third-party digital footprint discovery and assessment

GRC
SAFE Fourth-Party AI Agent Logo
SAFE Fourth-Party AI Agent

AI agent that identifies fourth-party vendors and shadow vendors via DNS

GRC
SAFE Contract Intelligence AI Agent Logo
SAFE Contract Intelligence AI Agent

AI agent that automates contract review and risk analysis for TPRM

GRC
SAFE AI Summary Agent Logo
SAFE AI Summary Agent

AI agent that generates risk summaries for third-party vendor assessments

GRC
SAFE Breach Event AI Agent Logo
SAFE Breach Event AI Agent

AI agent that detects third-party breaches in real-time from multiple sources

GRC
SAFE Monitoring AI Agent Logo
SAFE Monitoring AI Agent

AI agent for continuous third-party risk monitoring and assessment

GRC
SAFE Auto-Discovery AI Agent Logo
SAFE Auto-Discovery AI Agent

AI agent that auto-discovers shadow third parties for TPRM programs

GRC
SAFE Smart Tiering AI Agent Logo
SAFE Smart Tiering AI Agent

AI agent that auto-classifies and updates vendor tiers in real-time for TPRM

GRC
SAFE Trust Center AI Agent Logo
SAFE Trust Center AI Agent

AI agent that automates third-party compliance documentation extraction

GRC
SAFE Public Records AI Agent Logo
SAFE Public Records AI Agent

AI agent that collects and analyzes public records for vendor risk assessment

GRC
SAFE Vendor Interaction AI Agent Logo
SAFE Vendor Interaction AI Agent

AI agent that automates vendor interaction for TPRM processes

GRC
SAFE Intake Form AI Agent Logo
SAFE Intake Form AI Agent

AI agent that automates vendor intake form parsing for TPRM onboarding

GRC
SaltyCloud Isora Lite Logo
SaltyCloud Isora Lite

Free TPSRM platform for EDU using HECVAT questionnaires to assess vendors

GRC
Free
GlobalSuite Solutions Third-Party Risk Management Logo
GlobalSuite Solutions Third-Party Risk Management

TPRM software for evaluating, monitoring, and controlling supplier risks

GRC
ProcessUnity Third-Party Risk Management Platform Logo
ProcessUnity Third-Party Risk Management Platform

Platform for managing third-party vendor risks across the lifecycle

GRC
ProcessUnity Global Risk Exchange Logo
ProcessUnity Global Risk Exchange

Third-party risk assessment database with 18K+ validated assessments

GRC
ProcessUnity Threat & Vulnerability Response Logo
ProcessUnity Threat & Vulnerability Response

Third-party risk mgmt platform for threat & vulnerability response

GRC
Tenchisecurity Zanshin Logo
Tenchisecurity Zanshin

Third-party security posture management platform for continuous vendor risk mgmt

GRC
FortifyData Third-Party Risk Management Logo
FortifyData Third-Party Risk Management

TPRM platform with continuous attack surface monitoring and auto-validated surveys

GRC
FortifyData Security Ratings Logo
FortifyData Security Ratings

Security ratings platform for third-party risk and attack surface mgmt.

GRC
RiskXchange Vendor Risk Management Logo
RiskXchange Vendor Risk Management

Platform for assessing and monitoring third-party vendor security risks

GRC
RiskXchange Assured Logo
RiskXchange Assured

Managed third-party risk mgmt service with vendor assessments & compliance

GRC
RiskXchange Risk Management Logo
RiskXchange Risk Management

Third-party risk mgmt platform with vendor assessment and risk intelligence

GRC
Fortrex VendManage Logo
Fortrex VendManage

End-to-end TPRM solution with vendor risk analysis and documentation mgmt.

GRC
Fortrex Technologies VendSure Logo
Fortrex Technologies VendSure

Enhanced due diligence service for third-party vendor risk assessment

GRC
CENTRL Response360 Logo
CENTRL Response360

AI-powered platform for automating RFP and DDQ responses in financial services

GRC
Centrl Invoice Management and Reconciliation Logo
Centrl Invoice Management and Reconciliation

Invoice management and reconciliation platform for network managers

GRC
CENTRL Third-Party & Vendor Risk Management Software Logo
CENTRL Third-Party & Vendor Risk Management Software

Cloud-based TPRM platform for vendor risk assessments and VRM automation

GRC
Centrl CentrlGPT Logo
Centrl CentrlGPT

Generative AI solution for automating risk and due diligence questionnaires

GRC
Supply Wisdom Risk Insights Logo
Supply Wisdom Risk Insights

Third-party risk monitoring platform with real-time alerts and reporting

GRC
Supply Wisdom Real-time Alerts Logo
Supply Wisdom Real-time Alerts

Real-time alert system for monitoring third-party vendor risks and events

GRC
Supply Wisdom Comprehensive Intelligence Logo
Supply Wisdom Comprehensive Intelligence

Third-party risk intelligence platform with real-time alerts and reports

GRC
Abilene Advisors Supplier Shield Managed Services Logo
Abilene Advisors Supplier Shield Managed Services

Managed TPRM services providing expert support for vendor risk assessments

GRC
Risk Cognizance Third Party Risk Management Logo
Risk Cognizance Third Party Risk Management

Platform for managing vendor risks across the entire third-party lifecycle

GRC
Risk Cognizance Vendor Management Logo
Risk Cognizance Vendor Management

Vendor management platform for third-party risk and compliance oversight

GRC
Risk Cognizance Supply Chain Cyber Risk Management Platform Logo
Risk Cognizance Supply Chain Cyber Risk Management Platform

Supply chain cyber risk mgmt platform with AI vendor detection & monitoring

GRC
Diligent Due Diligence Services Logo
Diligent Due Diligence Services

Due diligence services with multilingual analysts for investigations

GRC
Diligent Risk Intelligence Data Logo
Diligent Risk Intelligence Data

Real-time monitoring tool for negative news, watchlists, sanctions, and PEP data

GRC
Cyble Third-Party Risk Management (TPRM) Logo
Cyble Third-Party Risk Management (TPRM)

Platform for assessing, monitoring, and mitigating vendor and supplier risks

GRC
Conveyor Browser Extension Logo
Conveyor Browser Extension

Browser extension that automates security questionnaire completion using AI

GRC
Conveyor Trust Center Logo
Conveyor Trust Center

Trust center platform for sharing security docs & automating vendor reviews

GRC
Conveyor AI Agents Logo
Conveyor AI Agents

AI agents automate security questionnaires, RFPs, and customer trust workflows

GRC
Talanos Third Party Risk Management Logo
Talanos Third Party Risk Management

Managed service for assessing and monitoring third-party supplier risks

GRC
C2 ProAssure Managed Services Logo
C2 ProAssure Managed Services

Managed service for supplier assessments and vendor risk management

GRC
C2 Vendor Risk Management Logo
C2 Vendor Risk Management

Platform for assessing and managing vendor risk through questionnaires.

GRC
Risk Ledger Supplier Assessment Framework Logo
Risk Ledger Supplier Assessment Framework

Standardized supplier security assessment framework for third-party risk mgmt.

GRC
Risk Ledger Supply Chain Risk Management Logo
Risk Ledger Supply Chain Risk Management

Collaborative platform for supplier due diligence and supply chain risk mgmt.

GRC
Whistic AI Copilot Logo
Whistic AI Copilot

AI-powered platform for vendor security assessments and TPRM automation

GRC
Whistic Platform Logo
Whistic Platform

AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires

GRC
Whistic Profile Logo
Whistic Profile

AI-powered trust center for automating security questionnaires & vendor assessments

GRC
Onlayer Platform Logo
Onlayer Platform

Merchant & vendor risk mgmt platform for banks, PSPs, and enterprises

GRC
Ampcus ComplyX Logo
Ampcus ComplyX

AI-powered compliance automation platform for supplier risk and audit management

GRC
C2SEC XSPM Logo
C2SEC XSPM

SaaS platform for managing first-party and third-party security risks

GRC
Ceeyu Digital Questionnaires for TPRM Logo
Ceeyu Digital Questionnaires for TPRM

Digital questionnaire platform for third-party risk management and vendor assessments

GRC
Ceeyu Cyber Security Risk Ratings Logo
Ceeyu Cyber Security Risk Ratings

Cyber risk rating platform for continuous security assessment & TPRM

GRC
CISOSHARE Third-Party Risk Management (TPRM) Services Logo
CISOSHARE Third-Party Risk Management (TPRM) Services

Managed TPRM services for vendor assessment and risk response

GRC
CISOSHARE Third-Party Risk Management Logo
CISOSHARE Third-Party Risk Management

Managed TPRM services for vendor assessment and risk response

GRC
uRISQ AUTOBoarding Logo
uRISQ AUTOBoarding

Automated partner onboarding system for uRISQ privacy and security solution

GRC
CSR Vendor Risk Management Logo
CSR Vendor Risk Management

Automated vendor risk mgmt platform for assessing third-party privacy practices

GRC
Cyberint Supply Chain Intelligence Logo
Cyberint Supply Chain Intelligence

Monitors third-party vendors for supply chain cyber risks and breaches

GRC
Lineaje Third Party Risk Manager Logo
Lineaje Third Party Risk Manager

Third-party software risk mgmt platform for vendor security assessment

GRC
Manifest Cyber Manifest Platform Logo
Manifest Cyber Manifest Platform

Platform for securing software supply chain, AI models, and vendor software

GRC
Manifest C-SCRM Logo
Manifest C-SCRM

C-SCRM platform for vendor risk mgmt & supply chain security monitoring

GRC
Manifest SupplierRisk Logo
Manifest SupplierRisk

Third-party software risk mgmt platform for SBOM analysis & monitoring

GRC
Meditology Vendor Risk Management Logo
Meditology Vendor Risk Management

Managed vendor risk management service for healthcare organizations

GRC
Scrut Vendor Risk Management Logo
Scrut Vendor Risk Management

Automates vendor risk assessments and third-party risk management workflows.

GRC
Secure Halo Third-Party Risk Management Logo
Secure Halo Third-Party Risk Management

Third-party risk management service for vendor security assessment

GRC
SecurityScorecard Supply Chain Risk Intelligence Logo
SecurityScorecard Supply Chain Risk Intelligence

Supply chain risk mgmt platform for vendor threat monitoring & prioritization

GRC
SecurityScorecard Real-Time Third-Party Cyber Risk Management Logo
SecurityScorecard Real-Time Third-Party Cyber Risk Management

Real-time third-party cyber risk mgmt platform for supply chain monitoring

GRC
Templar Shield GRC Third-party-risk Logo
Templar Shield GRC Third-party-risk

ServiceNow-based platform for third-party and vendor risk management

GRC
UpGuard Vendor Risk Logo
UpGuard Vendor Risk

Third-party cyber risk mgmt platform for vendor assessments & monitoring

GRC
Cyb3rOperations Third-Party Risk Platform Logo
Cyb3rOperations Third-Party Risk Platform

AI-driven platform to discover, assess, and respond to third-party supply chain risks.

GRC
SDG Third-Party Risk Management Logo
SDG Third-Party Risk Management

Third-party risk mgmt services with AI-driven monitoring & vendor oversight

GRC
Security Scoreboard Logo
Security Scoreboard

Cybersecurity ratings platform for tracking vendor and supply chain risk

GRC
Free
Atlas Systems ComplyScore® Logo
Atlas Systems ComplyScore®

AI-driven TPRM platform automating vendor onboarding, risk assessment, and compliance.

GRC
VISO TRUST Logo
VISO TRUST

Third-party risk management platform with AI-powered vendor assessments

GRC
VISO TRUST AI Agent Logo
VISO TRUST AI Agent

AI agent automating vendor due diligence, evidence collection, and TPRM workflows

GRC
SecurityPal Vendor Assess Logo
SecurityPal Vendor Assess

Third-party vendor risk assessment and management platform

GRC
SecurityPal Trust Center Logo
SecurityPal Trust Center

Branded hub for sharing security docs and deflecting security questionnaires

GRC
SecurityPal Security Questionnaire Concierge Logo
SecurityPal Security Questionnaire Concierge

AI-powered security questionnaire automation with human analyst oversight

GRC
SecAlliance Supply Chain Monitoring Logo
SecAlliance Supply Chain Monitoring

Monitors third-party vendors for breaches, leaks, and targeting threats

GRC
Nexor Supply Chain Security Logo
Nexor Supply Chain Security

Advisory service for identifying and mitigating supply chain security risks

GRC
Datavillage Risk Detection Logo
Datavillage Risk Detection

Privacy-preserving risk signal sharing platform for financial institutions

GRC
SCOUT™ Third-Party Risk Monitoring Logo
SCOUT™ Third-Party Risk Monitoring

Third-party risk monitoring platform for continuous vendor security visibility

GRC
Abriska 27036 Logo
Abriska 27036

Supplier information management software for ISO 27036 compliance

GRC
Trudenty Logo
Trudenty

Fraud and risk intelligence platform for first-party fraud prevention

GRC
Security Ratings & Vendor Risk Mgmt Logo
Security Ratings & Vendor Risk Mgmt

Security ratings & vendor risk mgmt platform for cyber risk assessment

GRC
Sis ID Logo
Sis ID

Payment fraud prevention platform for wire transfer security and verification

GRC
SafeBase Analytics Logo
SafeBase Analytics

Analytics platform for security review and trust program performance metrics

GRC
Trust Center Logo
Trust Center

Trust Center platform for security teams to share security posture with buyers

GRC
Riskey Logo
Riskey

Supply chain security platform for third-party risk visibility and monitoring

GRC
RiskProfiler - Third Party Risk Mgmt Logo
RiskProfiler - Third Party Risk Mgmt

AI-powered TPRM platform for continuous vendor risk monitoring and assessment

GRC
Passguard Logo
Passguard

Supply chain infostealer detection platform monitoring vendor compromises

GRC
9ID Logo
9ID

Contractor compliance & workforce management platform for site access control

GRC
Mirato TPRM Intelligence Platform Logo
Mirato TPRM Intelligence Platform

Platform for managing third-party risk and vendor security assessments

GRC
Galink DORA RoI Register Logo
Galink DORA RoI Register

Automated Register of Information (RoI) generator for DORA compliance

GRC
CORL Technologies Logo
CORL Technologies

Third-party risk management platform for healthcare organizations

GRC
Lema Forensic AI Assessment Logo
Lema Forensic AI Assessment

AI-powered forensic assessment platform for third-party vendor risk analysis

GRC
Lema Blast Radius Monitoring Logo
Lema Blast Radius Monitoring

Monitors third-party vendor access to critical assets and data in real-time

GRC
Lema Agentic Risk Engineering Logo
Lema Agentic Risk Engineering

AI-powered third-party risk assessment and vendor security monitoring platform

GRC
Apptega Third-Party Risk Manager Logo
Apptega Third-Party Risk Manager

Automated vendor risk assessment, scoring, and remediation tracking platform.

GRC
asvin Risk by Context™ Logo
asvin Risk by Context™

AI-driven supplier cyber risk assessment tool for supply chain C-SCRM.

GRC
BeyGoo Third Party Risk Logo
BeyGoo Third Party Risk

Monitors third-party digital exposure across clear, deep, and dark web.

GRC
Brandefense TPRM Logo
Brandefense TPRM

Monitors and assesses third-party vendor/partner risks across the supply chain.

GRC
Citalid TPRM Logo
Citalid TPRM

Platform for modeling, prioritizing & quantifying third-party cyber risks.

GRC
Coinnect TPRM Platform Logo
Coinnect TPRM Platform

TPRM & EASM platform for supply chain cyber risk monitoring.

GRC
Compleye Logo
Compleye

Platform for streamlining ISO 27001 vendor compliance verification.

GRC
Cybeats SBOM Consumer Logo
Cybeats SBOM Consumer

Automates SBOM ingestion, validation, and vulnerability monitoring for supply chain risk.

GRC
CyberVadis Logo
CyberVadis

Vendor cybersecurity assessment platform based on NIST, ISO, GDPR, NIS2 frameworks.

GRC
CyberVadis TPCRM Platform Logo
CyberVadis TPCRM Platform

Managed TPCRM platform for vendor cyber risk assessment and monitoring.

GRC
CyberVadis Evidence-Based Risk Assessment Logo
CyberVadis Evidence-Based Risk Assessment

Evidence-based vendor cyber risk assessments with scorecards & improvement plans.

GRC
CyberVadis Automated Risk Insights Logo
CyberVadis Automated Risk Insights

Automated zero-touch vendor cyber risk assessment and EASM SaaS platform.

GRC
CyberVadis Risk Reduction Logo
CyberVadis Risk Reduction

Collaborative vendor risk remediation platform for supply chain cyber improvement.

GRC
CyNation CyDesk Logo
CyNation CyDesk

Vendor risk management platform for third-party ecosystem monitoring & analytics.

GRC
Evident The Evident Network Logo
Evident The Evident Network

Third-party verification network for due diligence and compliance mgmt.

GRC
Evident Vendor & Supplier Onboarding Logo
Evident Vendor & Supplier Onboarding

Third-party vendor/supplier onboarding and risk management platform.

GRC
Evident Third-Party Risk Mgmt Platform Logo
Evident Third-Party Risk Mgmt Platform

Automates vendor insurance verification, COI collection, and compliance monitoring.

GRC
Exostar Supplier Management Logo
Exostar Supplier Management

Supplier lifecycle management & cyber risk platform for Defense Industrial Base.

GRC
Fortress A2V Library / Trust Center Logo
Fortress A2V Library / Trust Center

Supplier portal for managing & sharing security compliance profiles with clients.

GRC
Fortress AI Monitoring for Vendor Ecosystems Logo
Fortress AI Monitoring for Vendor Ecosystems

AI-driven tiered TPCRM platform for vendor ecosystem risk monitoring.

GRC
Fortress NAESAD Logo
Fortress NAESAD

Shared SBOM database for critical infrastructure software supply chain risk mgmt.

GRC
Fortress Private Catalogs Logo
Fortress Private Catalogs

Shared vendor/product risk catalog with dept-level data compartmentalization.

GRC
Fortress A2V (Asset to Vendor Network) Logo
Fortress A2V (Asset to Vendor Network)

Collaborative vendor/asset assessment network for supply chain risk mgmt.

GRC
Fortress AI Monitoring for Products Logo
Fortress AI Monitoring for Products

AI-driven product security monitoring for OT, IT, and IoT supply chain risks.

GRC
Fortress Information Security Trusted AI Logo
Fortress Information Security Trusted AI

AI-powered supply chain security and third-party risk management platform.

GRC
Fortress Platform Logo
Fortress Platform

End-to-end supply chain risk management platform with collaborative intel.

GRC
Fortress PPA Logo
Fortress PPA

Hands-on hardware, firmware & supplier risk assessment service for supply chains.

GRC
interos.ai Resilience Platform Logo
interos.ai Resilience Platform

AI-powered SaaS platform for supply chain risk mapping and monitoring.

GRC
interos.ai Platform Logo
interos.ai Platform

AI platform for continuous supply chain risk monitoring across 400M+ companies.

GRC
Interos Supplier Scorecard Logo
Interos Supplier Scorecard

Web tool to look up and score supplier risk factors in the supply chain.

GRC
Free
ITC Secure Supply Chain Risk Analysis Logo
ITC Secure Supply Chain Risk Analysis

Managed service for evaluating & managing cyber risks across supply chains.

GRC
ITC Secure Cyber Due Diligence Logo
ITC Secure Cyber Due Diligence

Cybersecurity assessment service for M&A, partnerships, and vendor due diligence.

GRC
Komodo TPRM Services Logo
Komodo TPRM Services

Consulting service for vendor security risk assessment and supply chain risk mgmt.

GRC
KYND Supply Chain Cyber Risk Mgmt Logo
KYND Supply Chain Cyber Risk Mgmt

Non-invasive supply chain cyber risk scanning across 250+ factors.

GRC
LocateRisk Logo
LocateRisk

Non-invasive IT risk analysis & third-party cyber risk monitoring platform.

GRC
Muscope|Risk - TPRM Logo
Muscope|Risk - TPRM

TPRM platform for monitoring vendor security posture and supply chain risk.

GRC
Mycroft Third-Party Risk Management Logo
Mycroft Third-Party Risk Management

TPRM platform for visibility and control over third-party vendor risks.

GRC
Perimeter VRM Monitor Logo
Perimeter VRM Monitor

Continuous attack surface monitoring & security rating for vendor risk mgmt.

GRC
Perimeter VRM Assess Logo
Perimeter VRM Assess

AI-driven vendor risk assessment platform automating intake to remediation.

GRC
Perimeter VRM - Respond Logo
Perimeter VRM - Respond

AI-automated RFP & security assessment response management platform.

GRC
Perimeter VRM Logo
Perimeter VRM

End-to-end vendor risk management platform with AI-powered doc analysis.

GRC
Perimeter Verify Logo
Perimeter Verify

Continuously verifies vendor security posture against real-time attack surface data.

GRC
Perimeter Share Logo
Perimeter Share

Secure document hub for sharing vendor risk & compliance docs with access controls.

GRC
Perimeter AI Extract Logo
Perimeter AI Extract

AI-powered vendor doc analysis module with cited, high-confidence outputs.

GRC
Quantivate Vendor Management Software Logo
Quantivate Vendor Management Software

SaaS platform for managing vendor lifecycle, risk, and third-party compliance.

GRC
Quantivate Procurement Solution Logo
Quantivate Procurement Solution

GRC platform for third-party vendor risk management in regulated industries.

GRC
Reliable Energy Analytics SAG Logo
Reliable Energy Analytics SAG

Patented SCRM tool that scores software supply chain trust via 62 risk factors.

GRC
RiskImmune Global Company Intelligence Logo
RiskImmune Global Company Intelligence

Real-time trust scoring and intelligence platform for 5M+ global companies.

GRC
RiskImmune Vendor Assessment Auto-Grader Logo
RiskImmune Vendor Assessment Auto-Grader

AI-powered tool that grades vendor security questionnaires against CIS, ISO, NIST.

GRC
Free
RiskImmune TPRM Platform Logo
RiskImmune TPRM Platform

AI-assisted TPRM platform for vendor lifecycle, risk assessment & monitoring.

GRC
RiskImmune TPRM Logo
RiskImmune TPRM

AI-powered TPRM platform for vendor lifecycle mgmt & continuous monitoring.

GRC
RiskImmune TPRM Templates Logo
RiskImmune TPRM Templates

TPRM platform with pre-built templates for vendor risk & compliance mgmt.

GRC
RiskImmune Procurement Logo
RiskImmune Procurement

Real-time vendor health monitoring and risk intelligence for procurement teams.

GRC
SafeGuard Privacy IAB Diligence Platform Logo
SafeGuard Privacy IAB Diligence Platform

Privacy diligence platform for digital ad industry vendor assessments.

GRC
Scytale Vendor Risk Management Logo
Scytale Vendor Risk Management

Automated third-party vendor risk management with compliance framework support.

GRC
SecurityGate Third Party Risk Mgmt Logo
SecurityGate Third Party Risk Mgmt

TPRM platform for evaluating OT/IT supplier security via configurable questionnaires.

GRC
Trustpair Logo
Trustpair

Automated vendor fraud prevention and account validation platform for P2P teams.

GRC
VivoSecurity Logo
VivoSecurity

AI-driven platform to quantify & manage third-party data breach risk.

GRC

