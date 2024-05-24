Top Alternatives to RoboShadowVulnerability Management
Automated vulnerability assessment and remediation platform
207 Alternatives to RoboShadow
OpenVAS is an open-source vulnerability scanner that provides extensive testing capabilities for identifying security weaknesses in networks and systems.
SecurityVulnerability.io simplifies the process of collecting, enriching, and presenting vulnerability information for both human and machine consumption.
Assesses AWS accounts for subdomain hijacking via Route53/CloudFront
All-in-one platform for vuln mgmt, red team ops, and attack surface mgmt
Centralized vuln intelligence platform with aggregation and risk prioritization
IT risk mgmt toolkit for network assessment, vuln scanning & compliance
Automated vulnerability management platform with deduplication and prioritization
VM solution with AI-driven prioritization and automated remediation workflows
On-premise vulnerability scanner with asset discovery and risk prioritization
AI agents investigate cloud vulnerabilities in context and automate remediation
Risk-based vulnerability management platform for scanning and prioritization
Automated vulnerability scanning for HPE NonStop systems
Human-driven vuln discovery & assessment with patch verification
Software updater that patches security flaws in Windows & third-party apps
Continuous vulnerability assessment and network discovery via endpoint agents
Vulnerability intelligence database with CVE analysis and prioritization
Automates vulnerability prioritization and remediation workflows post-scanning.
AI-powered vulnerability assessment engine for threat prioritization
Cloud-based vulnerability assessment tool for web application security
Automated vuln mgmt platform for discovery, prioritization & remediation
Risk-based vuln mgmt platform centralizing findings from multiple scanners
Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Cloud-native vulnerability management with runtime context and AI remediation
FPGA design analysis platform for vulnerability detection and reverse engineering
CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity
AI-driven tool that predicts software package vulnerabilities 90 days ahead
API service providing real-time CVE and vulnerability database access
Automated vulnerability scanning and management tool for network security
Vulnerability mgmt platform integrating scanner data with risk workflows
Managed service for discovering, assessing, and hardening digital risks
Vulnerability scanning service using ethical hackers to identify weaknesses
Vulnerability assessment and patch management platform
Cloud-based vulnerability assessment and patch management platform
Managed service for vulnerability scanning, prioritization, and remediation
Service for identifying, prioritizing, and fixing security vulnerabilities
Continuous vulnerability detection and prioritization using CVE database
Risk-based vuln mgmt platform using ML to prioritize exploited CVEs
Customizable vulnerability scanning platform for infrastructure and applications
Cloud-based vulnerability assessment platform for infrastructure, web apps, and APIs
Automated vulnerability scanning platform for on-prem, cloud, and apps
AI-powered vulnerability management assistant for prioritization and remediation
Managed vulnerability assessment service for networks, endpoints, apps & cloud
Risk-based vuln mgmt platform with asset context & threat intelligence
Managed service for risk-based vulnerability prioritization and remediation
Managed vulnerability scanning and tracking service with continuous monitoring
Managed vulnerability management service with continuous monitoring and remediation
Vulnerability scanning service with PCI ASV certification and asset discovery
Vulnerability assessment platform with phishing detection and data leak monitoring
Managed vulnerability scanning and prioritization service with risk scoring
Managed vulnerability management service with risk-based prioritization
Managed service for continuous vulnerability scanning and remediation
Managed vulnerability scanning, prioritization, and patching service
Vulnerability scanner for internal & external network security assessment
Vulnerability scanning appliance for IT infrastructure attack surface reduction
Centralized dashboard for aggregating & visualizing OpenVAS scan data
Entry-level vulnerability management solution for small and medium businesses
Cloud-based vulnerability scanning tool for IT infrastructure monitoring
AI assistant that transforms OpenVAS scans into prioritized remediation plans
Centralized management platform for Greenbone vulnerability management systems
Vulnerability management platform for Mac and Windows with automated patching
Vulnerability scanning service for network and application-level assessments
Vulnerability mgmt platform for medical device manufacturers with FDA compliance
Risk-based vulnerability mgmt for networks & cloud with threat intel scoring
Managed vuln mgmt service for discovering, prioritizing & remediating vulns
Cloud-based vulnerability scanning and management tool for IT infrastructure
Endpoint vulnerability scanning and assessment for businesses and MSPs
Healthcare-focused vuln mgmt platform for medical device security & risk prioritization
Vulnerability mgmt solution that prioritizes vulnerabilities based on context
Automated patch management for OS and third-party apps across endpoints
End-to-end vulnerability management service with scanning and remediation
Managed vulnerability scanning service with continuous monitoring and remediation
Network vulnerability scanning with human validation and risk-based scoring
Enterprise application security and vulnerability management platform
Managed service for vulnerability identification and remediation
Application vulnerability assessment process guide and best practices
AI-based vulnerability assessment & remediation platform for enterprises
Automated vulnerability mgmt platform with risk-based prioritization & SBOM
VA & VM service for identifying and managing security vulnerabilities
WordPress vulnerability mitigation and security protection platform
Professional vulnerability assessment service for network security posture
Unified vuln mgmt platform aggregating data from multiple scanners
Centralized vulnerability intelligence platform with CVE data and risk scoring
Proactive vulnerability alert & remediation service for Tanium platform users
Vulnerability and compliance assessment tool for endpoints and systems
Managed vulnerability management service for infrastructure and applications
Vulnerability & patch management platform for identifying and remediating flaws
Vuln mgmt platform with scanning, remediation tracking, and reporting
Professional vulnerability assessment service using Qualys scanning engine
Full-stack vuln remediation suite with patch mgmt & patchless protection
Virtual demo platform for Vicarius VRX vulnerability discovery capabilities
Vulnerability prioritization tool for managing security vulnerabilities
Vulnerability remediation platform for managing and fixing security vulnerabilities
Automated vulnerability scanning and management platform for MSPs/MSSPs
Network device CVE vulnerability assessment with automated config verification
AI-powered vulnerability discovery and automated patching for open-source code
Vulnerability scanning service for networks, cloud, apps, and devices
Managed vulnerability assessment and patch management service for enterprises
OT-focused vuln mgmt platform with ML-driven prioritization & threat intel
Vuln & compliance mgmt platform for MSPs with scanning & remediation
Multi-tenant vulnerability mgmt platform for MSPs with scanning & compliance
Cloud-based continuous IT risk assessment & vulnerability mgmt platform
Internal network vulnerability scanning service for financial and healthcare orgs
External vulnerability assessment service for financial institutions
Tool that immunizes Windows systems against critical vulnerabilities
Cloud-native vuln mgmt platform with automated patching & remediation
Free vulnerability assessment for unlimited endpoints with patching capabilities
Vulnerability prioritization platform for IoT, OT, and IoMT devices
Vulnerability management platform for scanning, prioritizing, and remediating vulns
Infrastructure vulnerability assessment service for IT systems and networks
Next-gen vulnerability mgmt platform for risk and vulnerability assessment
Scan-less, agent-less vulnerability management with automated asset discovery
Continuous vulnerability scanning with asset discovery and real-time alerts
HIPAA-focused vulnerability management service for healthcare organizations
Managed vulnerability scanning service with continuous monitoring and support
Vulnerability scanning & mgmt platform with CVSS/EPSS scoring & CIS benchmarks
Managed vulnerability scanning service for networks and applications
Open-source vulnerability detection platform for software supply chain
SBOM vulnerability mgmt platform for post-deployment threat detection
Continuous vulnerability detection platform for live production environments
Vulnerability detection service for systems, applications, and networks
Security portal for vulnerability mgmt, risk tracking & reporting
IT patch management software for deploying updates and security patches
Vulnerability assessment and patch management solution for network security
Application vulnerability assessment tools for identifying software weaknesses
Managed vulnerability assessment service with risk prioritization and reporting
Cloud-based vulnerability management and security assessment platform
Vulnerability risk intelligence for prioritizing exploitable vulnerabilities
AI-driven vulnerability management platform with automated remediation
Managed vulnerability & remediation lifecycle service by Abacus Group.
Managed service for vulnerability assessment, scanning, prioritization & remediation.
Automated patch management for Windows, macOS, and Linux endpoints.
CVE/CWE vulnerability detection & response within the Atomic OSSEC platform.
Firmware & software supply chain security platform for vuln & risk analysis.
Managed agentless & agent-based vuln scanning with SOC investigation.
Suite of VRM tools for vulnerability scanning, compliance, and risk mgmt.
Single-host VM vulnerability scanner for SMBs with web app & exploit mapping.
Vulnerability management platform that scans assets and prioritizes remediation.
Comprehensive vuln risk mgmt platform with scanning, pentesting & compliance.
Affordable vulnerability scanner detecting weaknesses, misconfigs & exposures.
VM platform for uncovering, assessing, and mitigating org-wide security risks.
Integrated vulnerability assessment and mgmt suite with 150+ reporting options.
Network, web app & DB vulnerability scanning and mgmt service.
Managed vuln scanning & load testing service using Rapid7 Nexpose.
Managed vuln assessment & scanning services using NIST and OSSTMM frameworks.
Independent VA service covering network, web apps, and wireless scanning.
Managed VM service for identifying, assessing & remediating IT vulnerabilities.
Digital replicas of product firmware/software for continuous security analysis.
Vulnerability assessment service by CybergymIEC for identifying security weaknesses.
Managed VM service with continuous scanning, patching, and risk prioritization.
Managed network vulnerability scanning service using a proprietary hardware appliance.
Automated vuln assessment tool for web apps, networks & cloud infra.
Searchable open source vulnerability DB aggregating CVEs from NVD & GitHub.
AI-driven vulnerability detection for hosts, containers, and firmware.
Agent-based VM platform for CVE scanning, patch mgmt, and config management.
Managed VM service with scanning, patch mgmt, and external pentesting.
Managed lifecycle vulnerability management service for IT, OT, and IoT assets.
Mobile app for network vuln monitoring, intrusion alerts & compliance.
Continuous IT vulnerability scanning platform with daily security updates.
Unified security dashboard for vuln scanning, compliance, and intrusion detection.
Automated OS & software patch management via lightweight endpoint agent.
VM platform covering network scanning, web app security, and phishing simulation.
VM platform combining ASM, vuln scanning, and phishing simulation.
Next-Gen VM platform for vulnerability mgmt and attack surface management.
VM platform covering IT assets with scanning, phishing simulation & awareness training.
VMaaS platform unifying cloud, endpoint & OT vuln scans with CVE prioritization.
Vulnerability & threat mgmt platform with managed remediation services.
Managed vulnerability scanning & remediation service for businesses.
Centralized VM platform for product security teams with SBOM and compliance support.
Managed DAST service scanning web apps and APIs for vulnerabilities.
Managed service for identifying, assessing, and remediating IT vulnerabilities.
Managed vuln scanning, remediation & 24/7 monitoring service powered by Novawatch.
Managed service for deploying & tracking software patches across IT infrastructure.
Managed VM service covering detection, triage, and prioritised remediation.
Managed vuln scanning & remediation service covering enterprise IT environments.
AI platform that finds, triages, and auto-remediates vulnerabilities end-to-end.
Automated binary vulnerability analysis without source code for IT and OT/ICS.
Runtime tool that identifies truly exploitable open-source vulns in production.
Managed add-on service for risk-based vulnerability prioritization & mitigation.
Automated IoT device security assessment tool with fuzzing & vuln testing.
Vulnerability assessment & patch mgmt service powered by Tenable.
AI-assisted vulnerability research and advanced offensive cyber tooling firm.
Managed VA service with daily scanning, consultant review & remediation guidance.
Managed VA service scanning networks & web apps for security vulnerabilities.
Managed cloud service for automated patch deployment across IT assets.
Automated endpoint & vulnerability management platform for IT/SecOps.
Network device vulnerability assessment and config compliance platform.
Nessus efficiently scans for system vulnerabilities, misconfigurations, and compliance issues.
An open-source tool that automates the detection and analysis of DLL hijacking vulnerabilities in Windows applications, providing detailed reports and remediation guidance.
A tool that showcases the attack surface of a given Android device, highlighting potential vulnerabilities and security risks.
Compares target's patch levels against Microsoft vulnerability database and detects missing patches.
Check for known vulnerabilities in your Node.js installation.
CVE Ape is an open source tool that creates a local CVE database from the National Vulnerability Database for offline vulnerability searching by package name, vendor, or OS components.
A runtime threat management and attack path enumeration tool for cloud-native environments
Vulnerability scanner for Linux/FreeBSD, written in Go, agent-less, informs users of vulnerabilities related to the system and affected servers.
Mana Security is a macOS-focused vulnerability management tool that continuously monitors 100+ applications for security vulnerabilities and tracks patching performance against community benchmarks.
A Linux privilege escalation auditing tool that identifies potential kernel vulnerabilities and suggests applicable exploits based on system analysis.
Powerful PowerShell script for identifying missing software patches for local privilege escalation vulnerabilities.
Automate the search for Exploits and Vulnerabilities in important databases.
A shell script-based Unix security auditing tool that generates scored compliance reports based on CIS frameworks and provides lockdown capabilities with rollback functionality.
MetaHub is an open-source vulnerability management tool that provides impact-contextual analysis of security findings in AWS environments through automated contextualization, ownership identification, and prioritization scoring.
A comprehensive database of exploits and vulnerabilities for researchers and professionals
The CVE Program catalogs publicly disclosed cybersecurity vulnerabilities.
A vulnerability assessment and management tool that uses patented technology to accurately identify vulnerabilities and prioritize them by risk.
OWASP Project for making vulnerability management easier.
A tool that uses NLP and ML to identify potential software vulnerabilities from git commit messages
A tool for scanning Adobe Experience Manager instances for potential security vulnerabilities
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox