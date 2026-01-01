Sec1 GalaxyGuard
CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity
Sec1 GalaxyGuard
CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity
Sec1 GalaxyGuard Description
Sec1 GalaxyGuard is a vulnerability database that provides access to over 350,000 CVEs and security vulnerabilities. The platform includes coverage of zero-day vulnerabilities, Known Exploited Vulnerabilities (KEV), and OWASP Top 10 classifications. The database offers real-time updates and includes 800+ private vulnerabilities not available in public databases like NVD. GalaxyGuard uses AI to recalculate and correct CVSS severity scores, providing adjusted risk assessments that may differ from initial vendor ratings. The platform supports multi-CVE search functionality, allowing users to query multiple vulnerabilities simultaneously. It provides vulnerability discovery by CVE ID, product name, or version number. The database covers 30+ programming languages and ecosystems. GalaxyGuard includes several modules: CVE Database for vulnerability search and discovery, CVE Scanner for open source license scanning and dependency analysis, CVE Alerts for real-time notifications across different severity levels and ecosystems, and Code Scanner (SAST) for static application security testing. The platform offers API access and CI/CD pipeline integration capabilities. It provides detailed reporting, dependency tree analysis, and automated remediation features. The database includes contextual insights such as CVSS scores, KEV status, zero-day indicators, attack complexity, and attack vectors.
Sec1 GalaxyGuard FAQ
Common questions about Sec1 GalaxyGuard including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Sec1 GalaxyGuard is CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity developed by Sec1. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with AI Powered Security, CI CD, CVE.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership