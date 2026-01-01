Sec1 GalaxyGuard Logo

Sec1 GalaxyGuard

CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity

Vulnerability Management
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Sec1 GalaxyGuard Description

Sec1 GalaxyGuard is a vulnerability database that provides access to over 350,000 CVEs and security vulnerabilities. The platform includes coverage of zero-day vulnerabilities, Known Exploited Vulnerabilities (KEV), and OWASP Top 10 classifications. The database offers real-time updates and includes 800+ private vulnerabilities not available in public databases like NVD. GalaxyGuard uses AI to recalculate and correct CVSS severity scores, providing adjusted risk assessments that may differ from initial vendor ratings. The platform supports multi-CVE search functionality, allowing users to query multiple vulnerabilities simultaneously. It provides vulnerability discovery by CVE ID, product name, or version number. The database covers 30+ programming languages and ecosystems. GalaxyGuard includes several modules: CVE Database for vulnerability search and discovery, CVE Scanner for open source license scanning and dependency analysis, CVE Alerts for real-time notifications across different severity levels and ecosystems, and Code Scanner (SAST) for static application security testing. The platform offers API access and CI/CD pipeline integration capabilities. It provides detailed reporting, dependency tree analysis, and automated remediation features. The database includes contextual insights such as CVSS scores, KEV status, zero-day indicators, attack complexity, and attack vectors.

Sec1 GalaxyGuard FAQ

Common questions about Sec1 GalaxyGuard including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Sec1 GalaxyGuard is CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity developed by Sec1. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with AI Powered Security, CI CD, CVE.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →