Tanium Comply Description
Tanium Comply is a vulnerability and compliance assessment solution that scans operating systems, applications, software supply chain, and security configurations across distributed infrastructures. The product conducts assessments to identify security exposures and compliance gaps. The solution supports the Security Content Automation Protocol (SCAP) and can employ Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)-based content, including custom checks. The Tanium content library updates daily with current vulnerability and compliance data. Tanium Comply enables organizations to assess endpoints frequently while minimizing network bandwidth and performance impacts. The product provides capabilities to identify vulnerabilities and compliance exposures, transition to remediation activities, and validate results within the Tanium platform. The solution supports configuration hardening and vulnerability scanning requirements for regulatory frameworks including PCI, HIPAA, and SOX. Organizations can conduct ad hoc scans and access real-time information to prepare for audits and compliance assessments. The product integrates with other Tanium platform capabilities to enable remediation activities such as patching, software updates, and policy or configuration changes directly from vulnerability identification workflows.
Tanium Comply FAQ
