SecPod Saner Platform Description
SecPod Saner Platform is a vulnerability assessment and patch management solution designed to identify, prioritize, and remediate security vulnerabilities across IT infrastructure. The platform provides capabilities for scanning systems to detect vulnerabilities, misconfigurations, and security weaknesses. The solution focuses on continuous vulnerability assessment and automated patch management to help organizations maintain security posture. It aims to provide visibility into security gaps across endpoints, servers, and network devices. SecPod Saner Platform is designed for enterprise environments requiring systematic vulnerability management and patch deployment capabilities. The platform operates as a centralized solution for tracking and addressing security vulnerabilities across distributed IT assets. The product is offered by SecPod, a company specializing in vulnerability management and security compliance solutions.
SecPod Saner Platform is Vulnerability assessment and patch management platform developed by SecPod. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Asset Discovery, Compliance, Endpoint Security.
