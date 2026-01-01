Legato Security Vulnerability Management Logo

Legato Security Vulnerability Management is a managed service that provides vulnerability assessment and remediation capabilities for organizations. The service offers continuous monitoring of IT environments through automated vulnerability scanning to identify security risks. The platform includes risk-based prioritization using analytics to assess vulnerabilities by severity and impact, allowing organizations to focus remediation efforts on the most critical issues. Automated remediation capabilities streamline patch deployment and configuration changes to address identified vulnerabilities. The service provides detailed reporting on security posture and vulnerability status. As a managed service offering, it is delivered by Legato Security's team rather than as a self-service platform. The solution is designed to help organizations maintain compliance requirements and reduce exposure to cyber threats through proactive vulnerability identification and remediation. The service integrates with various security platforms and tools to provide comprehensive vulnerability management across cloud and on-premises environments.

It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Automation, Compliance, Continuous Monitoring.

