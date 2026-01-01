Hackuity Vulnerability Management
Hackuity Vulnerability Management is a platform designed to automate and streamline vulnerability management processes within organizations. The platform automates approximately 70% of vulnerability management tasks across the entire lifecycle. The system retrieves and consolidates vulnerability data from multiple sources, performing automatic deduplication to eliminate redundant findings. It adds threat intelligence and business context to vulnerability data to support remediation prioritization decisions. The platform applies common scoring methodologies and identifies asset owners and impacts to facilitate risk assessment. Hackuity classifies findings into logical groups and identifies remediation strategies based on organizational context. It integrates with ITSM tools through bi-directional data flows, enabling automated ticket creation, assignment, and status tracking for remediation workflows. The platform ingests results from penetration tests and bug bounty programs, merging them with the centralized vulnerability inventory. It provides dashboard and reporting capabilities for monitoring vulnerability management metrics and tracking remediation effectiveness. The system supports the complete vulnerability management workflow including scheduling assessments, analyzing and prioritizing vulnerabilities, defining remediation plans, managing remediation workflows, and monitoring remediation progress.
