Tanium Guardian
Proactive vulnerability alert & remediation service for Tanium platform users
Tanium Guardian Description
Tanium Guardian is a complimentary service integrated into the Tanium platform that provides alerts, insights, and remediation actions for critical and high-severity vulnerabilities. The service focuses on emerging security issues, including zero-day vulnerabilities and highly exploitable threats. The service delivers real-time alerts directly within the Tanium console, providing visibility into critical issues that could expose endpoints to attacks. Guardian surfaces information about sophisticated and stealthy vulnerabilities through detailed dashboards that include comprehensive insights, impact assessments, and targeted remediation strategies. Tanium Guardian is backed by the Tanium Vulnerability Emergency Response Team (VERT), which develops, verifies, and tests the content and remediation actions provided through the service. The VERT team consists of Tanium security experts, industry partners, and customers who collaborate to address the evolving threat landscape. The service works with Tanium Core, Endpoint Management, and Risk & Compliance solutions, with specific functionality depending on the remediation action required for each emerging issue. Guardian enables security teams to execute remediation actions directly within the Tanium platform without requiring additional tools or manual processes.
