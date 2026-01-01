StrikeOne Vulnerability Management
Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation
StrikeOne Vulnerability Management
Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation
StrikeOne Vulnerability Management Description
StrikeOne Vulnerability Management is a platform designed to facilitate vulnerability management and automate secure development processes. The system integrates into the software development life cycle (SDLC) to enhance risk detection and mitigation. The platform provides organization settings that define feature behavior across all members, with capabilities for sharing integrations, assessments, and assets between team members and leaders. Access to organization settings requires admin permissions or organization owner status. The permissions and members module allows administrators to invite, remove, and manage organization members. Administrators and owners can set specific restrictions and manage module permissions, while members can view their current permissions through the navigation bar. Teams functionality extends user management by enabling settings sharing between team members. Users with team management permissions can view and modify team settings, while administrators and owners can promote members to team leaders. The platform centralizes and prioritizes detected vulnerabilities, consolidating them in a secure registration system to determine which threats require immediate attention. It includes advanced tracking capabilities with notifications and monitoring features. StrikeOne Vulnerability Management is designed to adapt to existing organizational tools and workflows.
StrikeOne Vulnerability Management FAQ
Common questions about StrikeOne Vulnerability Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
StrikeOne Vulnerability Management is Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation developed by StrikeOne. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Access Control, Automation, Centralized Management.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership