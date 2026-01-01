StrikeOne Vulnerability Management Logo

StrikeOne Vulnerability Management

Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation

StrikeOne Vulnerability Management Description

StrikeOne Vulnerability Management is a platform designed to facilitate vulnerability management and automate secure development processes. The system integrates into the software development life cycle (SDLC) to enhance risk detection and mitigation. The platform provides organization settings that define feature behavior across all members, with capabilities for sharing integrations, assessments, and assets between team members and leaders. Access to organization settings requires admin permissions or organization owner status. The permissions and members module allows administrators to invite, remove, and manage organization members. Administrators and owners can set specific restrictions and manage module permissions, while members can view their current permissions through the navigation bar. Teams functionality extends user management by enabling settings sharing between team members. Users with team management permissions can view and modify team settings, while administrators and owners can promote members to team leaders. The platform centralizes and prioritizes detected vulnerabilities, consolidating them in a secure registration system to determine which threats require immediate attention. It includes advanced tracking capabilities with notifications and monitoring features. StrikeOne Vulnerability Management is designed to adapt to existing organizational tools and workflows.

StrikeOne Vulnerability Management is Vulnerability management platform for SDLC integration and risk mitigation developed by StrikeOne. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Access Control, Automation, Centralized Management.

