Digital Hands Vulnerability Management
Managed vulnerability scanning service with continuous monitoring and remediation
Digital Hands Vulnerability Management Description
Digital Hands Vulnerability Management is a managed service that provides continuous vulnerability scanning and assessment across on-premises and cloud environments. The service includes asset discovery to identify new devices added to networks and provides notifications when vulnerable systems are detected. The platform offers risk-based prioritization of vulnerabilities based on impact and exploitability to help organizations address critical issues first. It delivers continuous scanning with tailored vulnerability management and remediation reports. The service includes expert configuration and maintenance support, with security professionals providing real-world remediation guidance to IT teams. The solution addresses misconfigurations in cloud environments and provides comprehensive scanning coverage across operating systems. Digital Hands configures scan frequencies based on customer requirements and validates behavior policies unique to each network. The service operates under a composable security model that allows organizations to use existing tools or adopt recommended technologies. As part of the offering, the company provides continuous iteration and improvement to discover new assets as businesses evolve. The vulnerability management service integrates with the CyGuard platform and includes 24/7 support from security experts who monitor customer environments.
Digital Hands Vulnerability Management FAQ
