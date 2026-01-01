Avertium Vulnerability Management Logo

Avertium Vulnerability Management

Managed vulnerability management service with risk-based prioritization

Vulnerability Management
Avertium Vulnerability Management is a managed service that provides continuous vulnerability assessment and management across cloud, on-premises, and hybrid environments. The service uses a customized risk calculation methodology that goes beyond standard CVSS scoring by incorporating asset criticality and organizational context. The platform offers vulnerability scanning to identify security flaws in systems and software, with dynamic asset tracking and correlation across different environment types. Interactive dashboards provide visibility into vulnerabilities and remediation priorities. The service includes dedicated service delivery managers who conduct regular reviews and provide customized impact analysis. These reviews cover identified issues, potential impact if exploited, and the probability of exploitation based on threat intelligence. The methodology follows three phases: inventory all assets and define system criticality, leverage threat intelligence to identify exploitable vulnerabilities likely to be weaponized, and apply asset criticality with organizational risk context while tracking aggregate risk scores over time for continuous improvement. The service is designed to reduce workload for understaffed security teams by providing meaningful prioritization weighted by device criticality and actionable intelligence for remediation decisions.

Avertium Vulnerability Management is Managed vulnerability management service with risk-based prioritization developed by Avertium. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Asset Inventory, Cloud Security, Continuous Monitoring.

