Armis Centrix™ for VIPR Logo

Armis Centrix™ for VIPR

by Armis

Healthcare-focused vuln mgmt platform for medical device security & risk prioritization

Vulnerability Management Commercial
Cloud|Mid-Market, Enterprise
HealthcareVulnerability Prioritization
Armis Centrix™ for VIPR Description

Armis Centrix for VIPR is a vulnerability and threat monitoring solution designed specifically for healthcare environments. The platform provides real-time inventory and visibility into medical device ecosystems, addressing the unique challenges of securing devices that cannot be taken offline for scanning, patching, or agent installation. The solution consolidates detection tool findings and deduplicates alerts for medical environments. It assigns context to vulnerabilities including threat intelligence, likelihood of exploit, and asset attributes such as business or clinical impact and compliance policies. This contextual analysis produces an automatically prioritized list of findings specific to healthcare organizations. The platform includes a Clinical Impact Score feature that helps organizations prioritize patient safety with data-driven clinical impact insights. It manages devices throughout their operational lifecycle, providing continuous monitoring for new threats and vulnerabilities. For remediation workflows, the system uses AI to generate predictive ownership rules that assign fix responsibilities to appropriate teams. It enables ongoing communication for distributed clinical engineering or security teams through bidirectional integration with workflow or ticketing systems. The platform includes dashboards, reports, and leaderboards that help security leaders understand team and tool performance, and measure remediation process effectiveness for executive reporting. It addresses challenges posed by legacy medical devices with limited security features and the diverse device profiles found in modern healthcare environments.

Armis Centrix™ for VIPR FAQ

Common questions about Armis Centrix™ for VIPR including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Armis Centrix™ for VIPR is Healthcare-focused vuln mgmt platform for medical device security & risk prioritization developed by Armis. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Healthcare, Vulnerability Prioritization.

