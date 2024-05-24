Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation
AI-based vulnerability assessment & remediation platform for enterprises
Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation
AI-based vulnerability assessment & remediation platform for enterprises
Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation Description
SAVE (Secured AI based Vulnerability Assessment Tool) is a cloud-based vulnerability assessment and remediation platform designed for enterprises. The tool provides vulnerability assessment capabilities across multiple domains including web applications, networks, and cloud environments. The platform incorporates machine learning and AI-based recommendation capabilities to analyze security posture and identify vulnerabilities. It operates through a single agent data layer architecture that includes IntelGraph, ThreatGraph, and AssetGraph components. The system receives data feeds via APIs and is compatible with multiple platforms. The tool offers web application vulnerability assessment, network vulnerability assessment for IP ranges, cloud security assessment, and automated malware scanning. It includes file upload scanning capabilities and provides compliance assistance for standards including GDPR, ISO 27001, PCI DSS, and HIPAA. Additional capabilities include virtual patching assistance, internal threat assessment, and PDF report generation. The platform provides real-time alerts for security score changes and includes threat intelligence updates on the dashboard. Higher-tier plans include manual penetration testing, security audits, red teaming exercises, and access to virtual CSO consultation. The tool also offers biometric-based access controls including AI-based face recognition and biometric scanning for sensitive data access. Enterprise plans include SOC analyst services, 24/7 incident response team support, and cyber insurance coverage options.
Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation FAQ
Common questions about Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Indian Cyber Security Solutions Vulnerability Assessment & Remediation is AI-based vulnerability assessment & remediation platform for enterprises developed by Indian Cyber Security Solutions. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Web Security.
ALTERNATIVES
Automated vulnerability assessment and remediation platform
AI-powered vulnerability assessment engine for threat prioritization
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Vulnerability scanner for internal & external network security assessment
Cloud-based vulnerability assessment platform for infrastructure, web apps, and APIs
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox