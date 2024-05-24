SecurityScorecard Vulnerability Intelligence
Centralized vulnerability intelligence platform with CVE data and risk scoring
SecurityScorecard Vulnerability Intelligence Description
SecurityScorecard Vulnerability Intelligence is a centralized platform that provides comprehensive vulnerability data and intelligence to help organizations assess, prioritize, and remediate security risks. The platform aggregates vulnerability information from multiple sources into a single hub, offering detailed insights into CVEs including severity ratings, exploitability status, and patch availability. The platform includes CVEdetails.com, which serves as a centralized repository of vulnerability data. Organizations can access real-time information about emerging vulnerabilities, open-source component vulnerabilities, and security advisories from vendors and security organizations. The platform provides multiple scoring mechanisms including CVSS, EPSS, and proprietary risk and product scores to help teams prioritize remediation efforts. Users can identify vulnerabilities within their specific tech stack and understand how CVEs impact their business operations. The platform monitors various threat sources including newsfeeds for real-time security updates, code repositories for changes that may introduce vulnerabilities, known exploits related to vulnerabilities, and aggregated feeds from multiple sources. It tracks code changes in software that may impact security, such as updates in open-source libraries or dependencies. Organizations can integrate vulnerability intelligence data into their existing security infrastructure through APIs, enabling workflows with SIEM, SOAR, and TIP platforms. The platform provides visibility into an organization's attack surface and helps teams move from reactive to proactive vulnerability management.
